Enski boltinn

Tottenham leitar að rót meiðslavandans

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Wilson Odobert er einn af mörgum leikmönnum Tottenham sem kláraði tímabilið snemma. Catherine Ivill - AMA/Getty Images

Ekkert lið í ensku úrvalsdeildinni missti jafn marga leikmenn í meiðsli á þessu tímabili og Tottenham Hotspur. Félagið var næstum því fallið í leiðinni og hefur nú lagt af stað í leit að rót vandans.

Öllum tiltækum ráðum verður beitt til að komast að því hvers vegna leikmenn Tottenham meiddust mun meira en leikmenn annarra liða.

Meðal annars verður inndraganlegur völlur félagsins rannsakaður en samskonar völlur hefur valdið Real Madrid meiðslavandræðum. Tottenham hefur samt spilað á sama velli í sjö ár en ekki lent í svona miklum meiðslavandræðum fyrr en núna síðustu tvö tímabil.

Samanlagt misstu meiddir leikmenn Tottenham af 370 leikjum í öllum keppnum á þessu tímabili. Meiðslin voru fleiri núna en Tottenham var einnig á toppi meiðslalistans á síðasta tímabili.

Lykilmenn á borð við Dejan Kulusevski, James Maddison og Radu Dragusin lentu í alvarlegum hnémeiðslum. Ben Davies ökklabrotnaði og Wilson Odobert sleit krossband. Mohammed Kudus er enn að glíma við meiðsli í lærvöðva og nýlegast lentu Cristian Romero, Destiny Udogie og Xavi Simons í meiðslum sem enduðu tímabil þeirra snemma.

Simons var settur á fætur og látinn prófa að skokka með slitið krossband. Lewis Storey - Danehouse/Getty Images

Læknateymi Tottenham var gagnrýnt fyrir meðhöndlun sína á Xavi Simons. Hann sleit krossband í leik gegn Wolves en fékk kælisprey og var látinn hlaupa á hliðarlínunni, áður en hann var fluttur af velli í sjúkrabörum.

Stjórnarmaður Tottenham, Peter Charrington, skrifaði stuðningsmönnum opið bréf þar sem hann lofaði því að miklu púðri yrði eytt í umbætur á öllu sem tengist meiðslum.

Sky Sports greinir frá því að nýi þjálfarinn Roberto De Zerbi vilji ólmur, og eðlilega, leita lausna við þessu vandamáli. Hann hefur óskað eftir fleiri aðilum í lækna- og sjúkrateymi sitt.

