Stórlið slást um Gordon Ágúst Orri Arnarson skrifar 27. maí 2026 12:00 Anthony Gordon gæti verið á leið til stórliðs á borð við Bayern Munchen eða Barcelona. Mark Cosgrove/News Images/NurPhoto via Getty Images Barcelona hefur blandað sér í baráttuna við Bayern Munchen um Anthony Gordon, leikmann Newcastle. Englendingurinn er eftirsóttur um þessar mundir en hann var markahæstur hjá Newcastle á tímabilinu með 18 mörk í öllum keppnum. Samningur hans hjá Newcastle gildir fjögur ár í viðbót og því þarf að borga vel fyrir kappann. Líklega um 70 til 80 milljónir punda. Sky Sports hefur greint frá miklum áhuga hjá Bayern Munchen og telur einnig líklegt að Liverpool muni sýna leikmanninum áhuga, líkt og árið 2024 þegar Gordon fór til Newcastle. Barcelona-blaðið Mundo Deportivo greinir svo frá því að Barcelona sé komið af fullum krafti inn í baráttuna um Gordon. Forráðamenn Newcastle eru sagðir hafa heillast af þeim mikla áhuga sem Deco, yfirmaður knattspyrnumála hjá Barcelona, sýndi þegar hann flaug til Englands fyrr í vikunni. Barcelona er einnig sagt vera að skoða Joao Pedro, framherja Chelsea.