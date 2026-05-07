Frakkar eru að senda flugmóðurskipið Charles de Gaulle og fylgiskip þess í átt að Hormússundi. Flotanum var siglt gegnum Súesskurðinn í gær og er honum ætlað að koma að því að tryggja siglingar um sundið á nýjan leik. Forseti Frakklands segir þó að flotinn eigi alls ekki að koma að átökum á svæðinu.
Olíuverð hækkaði lítillega á ný á Asíumörkuðum í morgun eftir lækkanir gærdagsins. Eftir að Trump Bandaríkjaforseti lýsti því yfir í vikunni að aðgerðum á Hormussundi hefði verið frestað og að góðar líkur væru á friðarsamningum við Íran lækkaði verðið töluvert í gær. Í dag virðast menn hins vegar orðnir efins um að nokkuð hafi verið að marka þau ummæli og því hefur verðið þokast upp á við á ný, um tæpt prósent það sem af er dags.
Þegar líða tók á daginn í gær kom í ljós að Íranir hafa ýmislegt að athuga við friðartillögur Bandaríkjamanna sem eru í fjórtán liðum.
Þá sagði Trump í gær að enn væri of snemmt að halda beinar viðræður á milli ríkjanna tveggja. Ísraelar gerðu síðan árásir á Beirút, höfuðborg Líbanon, í gærkvöldi, þær fyrstu sem gerðar eru á höfuðborgina síðan þeir sömdu um vopnahlé í Líbanon þann 16. apríl síðastliðinn.
Skotmark þeirra mun hafa verið íbúð hátt setts Hezbollah-liða og segir Benjamín Netanjahú forsætisráðherra Ísraels að hann hafi sjálfur heimilað árásina. Nú í morgun sögðu talsmenn hersins að tveir háttsettir leiðtogar Hezbollah hefðu fallið í árásunum.
Emmanuel Macron, forseti Frakklands, sagði á X í gær að hann hefði fundað með Massoud Pezeshkian, forseta Íran, þar sem hann hefði fordæmt árásir Írana á borgaralega innviði í Sameinuðu arabísku furstadæmunum og árásir á flutningaskip á Persaflóa.
Um níu hundruð franskir hermenn eru í furstadæmunum þar sem þeir hafa komið að því að skjóta niður dróna og eldflaugar frá Íran.
Þá sagði forsetinn franski að allir aðilar þyrftu að opna Hormússundið á nýjan leik og það skilyrðislaust. Frelsi til siglinga yrði að vera tryggt.
Þá vísaði Macron til fjölþjóðaverkefnis sem Frakkar og Bretar stýra og ætlað er að auka traust stjórnenda flutningafyrirtækja og forsvarsmanna tryggingafélaga. Hann sagðist vonast til þess að flugmóðurskipið franska og fylgifloti þess myndi hjálpa til með það.
Auk flugmóðurskipsins eru átta freigátur og tvö skip sem hönnuð eru til að flytja hermenn í flotanum.
Macron ítrekaði að flotanum væri ekki ætlað að taka þátt í átökunum í Mið-Austurlöndum.
Macron sagði einnig að þegar friður væri kominn á milli Bandaríkjanna og Ísrael annars vegar og Íran hins vegar, væri hægt að eiga í frekari viðræðum um kjarnorkuáætlun Íran, eldflaugar og önnur málefni. Evrópa myndi taka þátt í því.
Je viens de m’entretenir avec le Président iranien Massoud Pezeshkian.J’ai marqué ma vive préoccupation sur l'escalade en cours, et condamné les frappes injustifiées contre les infrastructures civiles émiriennes et plusieurs navires.Toutes les parties doivent lever le blocus…— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 6, 2026
Í samtali við AP fréttaveitunna sagði talsmaður formanns herforingjaráðs Frakklands að hið alþjóðlega samstarf um Hormússund, sem Frakkar og Bretar hefðu myndað og rúmlega fimmtíu þjóðir tækju þátt í, myndi ekki hefja störf fyrr en búið væri að draga úr ógninni á Hormússundi.
Þá þyrftu þau ríki sem liggja við Persaflóa að samþykkja veru flotans á svæðinu. Íran er þar á meðal.
📍Canal de Suez | Le Groupe Aéronaval en océan Indien 🗺️ Face à l'évolution du contexte international à Ormuz le groupe aéronaval fait désormais route vers la mer Rouge et le golfe d'Aden ⚓️Prépositionnement d’une capacité unique en Europe, visant à rassurer et à renforcer la… pic.twitter.com/sVSXo5svxl— Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) May 6, 2026
