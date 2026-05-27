Bardagabúr rís við Hvíta húsið

Framkvæmdir eru hafnar við svokallað „bardagabúr“ á Suður-flöt Hvíta hússins, þar sem UFC verður með viðburð í sumar í tilefni 250 ára afmælis Bandaríkjanna. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur sagt að um verði að ræða „stærsta viðburð“ í sögu UFC.
Viðburðurinn, sem ber yfirskriftina „UFC Freedom 250“ mun fara fram 14. júní og er sagður munu kosta UFC um það bil 60 milljónir dala, jafnvirði 7,4 milljarða króna.
Tveir bardagar verða háðir innan búrsins; Alex Pereira gegn Ciryl Gane og Ilia Topuria gegn Justin Gaethje. Fyrra parið keppir í þungavigtarflokki en seinna í léttvigt.
Að sögn Dana White, forseta UFC, munu 4.300 fylgjast með bardögunum á staðnum, auk þess sem 85.000 miðar verða gefnir til að horfa á viðburðinn í Ellipse Park.
Þá hafa fregnir borist af því að útvöldum verði boðinn VIP pakki, sem er sagður munu kosta um það bil 1,5 milljónir dala.