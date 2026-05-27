„Ákveðin svik við úrslit kosninganna“ Árni Sæberg og Birgir Olgeirsson skrifa 27. maí 2026 12:03 Ari Edwald í kappræðum Sýnar í aðdraganda kosninga. Á myndinni má sjá glytta í Einar Þorsteinsson og Björgu Magnúsdóttur, sem eru í nýmynduðum borgarstjórnarmeirihluta á kostnað hans. Vísir/Vilhelm Ari Edwald, oddviti Miðflokksins í Reykjavík, telur nýjan borgarstjórnarmeirihluta Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknar ekki vera í samræmi við úrslit nýafstaðinna kosninga. Það séu í raun svik við úrslit kosninganna að Sjálfstæðisflokkur hafi ekki alvarlega íhugað samstarf með Miðflokki. Oddvitar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknar kynntu í morgun nýjan borgarstjórnarmeirihluta. Í samstarfssáttmála þeirra segir að þau muni leggja áherslur á að svara ákalli borgarbúa um breytingar. Áður en Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokks, gekk til formlegra viðræðna við oddvita Viðreisnar og Framsóknar fundaði hún einnig með Ara Edwald, oddvita Miðflokks. Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur hefðu getað myndað tveggja flokka meirihluta. Áherslurnar virtust fara vel saman Í samtali við fréttastofu eftir kynningu nýs meirihluta segir Ari að honum finnist meirihlutinn ekki í samræmi við úrslit kosninganna. „Kjósendur í Reykjavík kusu breytingar og þeir kusu þá flokka sem lögðu mesta áherslu á breytingar. Miðflokkurinn setti mjög mikið af þeim málum á borðið, eins og í skipulagsmálum og samgöngumálum, að greiða úr umferð og finna hagkvæma lausn varðandi almenningssamgöngur. Það virtist vera að áherslur Sjálfstæðisflokksins færu mjög vel saman við okkar.“ Báðir flokkar hafi unnið kosningasigur en sigur Miðflokksins hafi verið miklu stærri hlutfallslega. „Hann er að vinna jafnstóran sigur og Sjálfstæðisflokkurinn í prósentustigum og í borgarfulltrúum, bætir við sig níu prósentustigum og þremur borgarfulltrúum, eins og Sjálfstæðisflokkurinn, en er nálega að fimmfalda fylgi sitt, þannig að kjósendur veittu þessum flokkum brautargengi og hreinan meirihluta til að vinna saman að áherslum sem voru mjög keimlíkar varðandi þau atriði sem hreyfðu mestum úrslitum í kosningunum. Þannig að þess vegna segi ég það að mér finnst það vera ákveðin svik við úrslit kosninganna að Sjálfstæðisflokkurinn skoði það ekki vandlega að vinna með okkur.“ Kannast ekkert við boð um stjórnarformannsstólinn Meðal þess sem kom fram á blaðamannafundi nýs meirihluta var að verðandi borgarstjóri muni gera tillögu um að Ari verði nýr stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur. Þetta segist Ari ekkert kannast við. „Nei, ég var bara að heyra þetta núna rétt áðan, að þetta væri eitthvað sem þau hyggja sem tillögu. „Ég held að það sé vegna þess að að forysta Sjálfstæðisflokksins í borginni hafi haft meiri áhuga á því að vinna til vinstri og hafi haft meiri áhuga á því að vinna með Viðreisn, jafnvel þó að áherslur til dæmis Viðreisnar í mikilvægum málum, segjum til dæmis varðandi Borgarlínu, hafi verið algjörlega andstæðar við það sem Sjálfstæðisflokkurinn var að segja."