Trump-liði vann og Demókratar fagna Samúel Karl Ólason skrifar 27. maí 2026 13:02 Ken Paxton og James Talarico munu berjast um annað öldungadeildarsæti Texas á komandi mánuðum. Bæði Repúblikanar og Demókratar munu líklega verja tugum milljóna dala í baráttuna. AP og Getty Ken Paxton, dómsmálaráðherra Texas, velti í gær öldungadeildarþingmanninum John Cornyn úr sessi. Paxton bar sigur úr býtum í forvali Repúblikanaflokksins um tilnefningu til baráttunnar um þingsæti Cornyns en sigurinn ítrekar enn og aftur gífurleg áhrif Donalds Trump, forseta, innan flokksins. Þegar hann fagnaði niðurstöðunni vísaði Paxton beint í stuðningsyfirlýsingu Trumps sem ástæðu þess að hann sigraði Cornyn, sem hefur setið í öldungadeildinni í tæp 24 ár. „Þegar allir í Washington sögðu honum að yfirgefa mig og yfirgefa íbúa Texas neitaði hann að hlusta,“ sagði Paxton við stuðningsmenn sína í gær. „Trump er leiðtogi flokks okkar og stuðningsyfirlýsing hans er hið öflugasta afl í pólitík.“ Sjá einnig: Trump enn með tangarhald á Repúblikanaflokknum Þegar hann talar um „alla í Washington“ er Paxton að vísa til Repúblikana í öldungadeildinni, sem höfðu biðlað til Trumps að lýsa ekki yfir stuðningi við dómsmálaráðherrann. Stuðningsyfirlýsing forsetans kom Repúblikönum í opna skjöldu og reitti marga í öldungadeildinni til reiði. Sjá einnig: Veit ekki hvort hann hafi misst tökin á öldungadeildinni Demókratar hafa tekið úrslitunum fagnandi en bæði innan og utan Repúblikanaflokksins þykir mönnum Paxton verri frambjóðandi en Cornyn og ólíklegri til að halda þingsætinu fyrir flokkinn í baráttunni gegn James Talarico, frambjóðanda Demókrataflokksins. Paxton sagðist einnig handviss um að Demókratar myndu ganga hart fram gegn honum á komandi mánuðum. Samhliða sífellt minnkandi vinsældum Trumps hafa vonir Demókrata um að ná meirihluta í öldungadeildinni aukist. Það gæti þó reynst þeim erfitt. Á tveggja ára fresti eru greidd atkvæði um þriðjung þeirra hundrað þingsæta sem eru í öldungadeildinni. Þetta árið sigraði Trump með meira en tíu prósentustiga mun í öllum nema tveimur af þeim ríkjum þar sem kosið er um þingsæti sem Repúblikani situr í. Repúblikanar eru með 53 sæti í öldungadeildinni og Demókratar 47. Þeir þurfa því að halda öllum þeim sætum sem þeir halda nú og snúa fjórum öðrum til að öðlast meirihluta, þar sem fimmtíu sæti duga ekki til á meðan Repúblikani situr í embætti varaforseta, sem hefur úrslitaatkvæðið í öldungadeildinni. Vilja leika sama leik og 1994 Demókrati hefur ekki sigrað í kosningu í Texas þar sem allir kjósendur greiða atkvæði frá árinu 1994. Það er samt ekki að ástæðulausu að Demókratar sjá tækifæri í því að ná öldungadeildarsætinu af Repúblikönum. Paxton hefur um árabil verið verulega umdeildur og viðloðinn fjölmörg hneykslismál í Texas. Árið 2023 var hann ákærður fyrir embættisbrot og spillingu í tuttugu liðum. Það var niðurstaða rannsóknarnefndar sem leidd var af Repúblikönum að ákæra Paxton eftir rannsókn. Þá var hann einnig til rannsóknar hjá Alríkislögreglu Bandaríkjanna (FBI) vegna gruns um að hann hefði beitt embætti sínu til að hjálpa manni sem hafði styrkt kosningabaráttu hans. Sjá einnig: Ákæra dómsmálaráðherra Texas fyrir embættisbrot Enn fremur var Paxton ákærður fyrir fjársvik árið 2015. Það mál rataði þó aldrei í dómsal og Paxton var ekki sakfelldur fyrir embættisbrot af þingmönnum öldungadeildar ríkisþings Texas, sem leidd er af Repúblikönum. This is Ken Paxton's mugshot.He was indicted on 3 felony counts for investment fraud.He was reported to the FBI by his own staff for bribery.He was impeached by his own party for corruption.Now he’s the Republican nominee for US Senate in Texas.Together we will stop… pic.twitter.com/oztW8KZzo6— Team Talarico (@TeamTalaricoHQ) May 27, 2026 Framboð Talarico byrjaði strax að gagnrýna Paxton harðlega þegar ljóst var að hann hefði sigrað Cornyn í gær. Rétt áður en Paxton steig á svið og fagnaði með stuðningsmönnum sínum, birti Talarico myndband þar sem hann kallaði dómsmálaráðherrann „spilltasta stjórnmálamann“ Bandaríkjanna og sagði að hann væri tól auðmanna og að hann hefði stolið af íbúum Texas. Ken Paxton is the most corrupt politician in America. He embodies the broken system we’re running against.It’s time to come together: The People vs. Ken Paxton pic.twitter.com/xL3cckibX9— James Talarico (@jamestalarico) May 27, 2026 Þá bauð Talarico stuðningsmönnum Cornyns að ganga til liðs við framboð sitt og styðja sig gegn Paxton. Repúblikanar hafa varið nokkru púðri í að teikna Talarico upp sem „vók“ furðufugl sem sé fylgjandi rétti kvenna til þungunarrofs og réttindum trans og hinsegin fólks. Hann sé allt of vinstri sinnaður fyrir Texas. Paxton: My opponent is the most extreme radical the Democrats have ever nominated. He's even running a vegan campaign, whatever that is. Others refer to him as Low-T Talarico. pic.twitter.com/nYQi02lu42— Acyn (@Acyn) May 27, 2026 Dýrasta forval sögunnar Forvalsbaráttan um sæti tilnefningu Repúblikanaflokksins í Texas er, samkvæmt New York Times, sú dýrasta í sögu Bandaríkjanna, þegar kemur að forvali um öldungadeildarsæti. Búist er við því að baráttan um sætið sjálft verði enn dýrari en bæði Demókratar og Repúblikanar búa sig nú undir það að verja fúlgum fjár í auglýsingar og aðrar leiðir til að ná til kjósenda. Talarico safnaði rúmum fjörutíu milljónum dala frá september til mars en á sama tíma hefur Paxton átt í basli með að standast eigin markmið í fjáröflun. Innan Repúblikanaflokksins hafa sumir varað við því að ef Paxton fengi tilnefninguna þyrfti flokkurinn að verja tugum milljóna til að verja þingsæti sem þótti nokkuð öruggt í höndum Repúblikana fyrir nokkrum vikum. 