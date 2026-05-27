Svona kynntu oddvitarnir nýjan meirihluta í Viðey Atli Ísleifsson skrifar 27. maí 2026 10:33 Hildur Björnsdóttir, Björg Magnúsdóttir og Einar Þorsteinsson í Viðey fyrr í dag. Vísir/Vilhelm Hildur Björnsdóttir, Björg Magnúsdóttir og Einar Þorsteinsson, oddvitar Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknar í Reykjavík, kynntu nýtt meirihlutasamstarf flokkanna í borgarstjórn á fréttamannafundi í Viðey sem hófst klukkan 11:10 í dag. Flokkarnir tryggðu sér samtals tólf sæti í borgarstjórn – Sjálfstæðisflokkur níu, Viðreisn tvö og Framsókn eitt – í borgarstjórnarkosningunum sem fram fóru 16. maí síðastliðinn.