Tugir voru drepnir í hörðum árásum Ísraela á Líbanon í gær og í nótt eftir að forsætisráðherrann Benjamín Netanjahú hafði heitið því að setja aukinn kraft í baráttuna gegn Hezbollah samtökunum sem starfa þar í landi.
Yfirvöld í Líbanon segja að þrjátíu hið minnsta hafi látið lífið í árásunum sem gerðar voru í suður og austurhluta landsins. Mörg börn eru sögð þar á meðal. Ísraelsher segist hafa gert árásir á um hundrað skotmörk og að árásirnar hafi verið þær hörðustu frá því Bandaríkjamenn komu á vopnahléi á milli stríðandi fylkinga í apríl.
Hezbollah hafa þegar reynt að svara fyrir sig með því að skjóta eldflaug í átt að Ísrael en ekkert tjón varð af völdum hennar. Hið svokallaða vopnahlé hefur aðeins verið að nafninu til þar sem báðir aðilar hafa gerst brotlegir við það, næstum á hverjum einasta degi.
Netanjahú sagði á ríkisstjórnarfundi í gær að nú sé unnið að því að stækka hið svokallaða öryggissvæði, sem er landsvæði í Líbanon við landamærin að Ísrael sem Ísraelar hafa nú hertekið.