Vaktin: Hildur valdi Viðreisn og Framsókn Árni Sæberg og Atli Ísleifsson skrifa 27. maí 2026 09:03 Oddvitarnir þrír fallast í faðma í Viðey. Vísir/Vilhelm Sjálfstæðisflokkurinn, Viðreisn og Framsóknarflokkurinn hafa myndað tólf manna meirihluta í Reykjavík. Skipting verka og áherslur meirihlutans voru kynnt á blaðamannafundi í Viðey upp úr klukkan ellefu í dag. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, í Reykjavík, upplýsti á blaðamannafundinum að viðræður flokkanna þriggja hefðu hafist á mánudag. Áður hafði hún reynt að mynda fjögurra flokka meirihluta en þær viðræður strandað. Björg Magnúsdóttir oddviti Viðreisnar útilokaði samstarf við Miðflokkinn í kosningabaráttunni. Að neðan má sjá upptöku af blaðamannafundinum í Viðey. Fréttastofa mun fylgjast með gangi mála í allan dag. Ef vaktin birtist ekki að neðan er ráð að endurhlaða síðunni.