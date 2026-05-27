Hótel í fullum rétti að neita konu um kranavatn

Hæstiréttur Ítalíu hefur komist að þeirri niðurstöðu að neytendur eiga ekki rétt á því að geta pantað kranavatn og stöðum er þannig ekki skylt að bjóða upp á kranavatn.
Það var kona sem fór með umrætt álitaefni fyrir dóm, eftir að henni var neitað um kranavatn á fimm stjörnu hóteli í Corovara í Badia, þar sem hún dvaldi í viku yfir jólin árið 2019.
Konan var í hálfu fæði, það er að segja kvöldmáltíðin var innifalin utan drykkjar. Samkvæmt ítölskum miðlum bað konan ítrekað um að fá kranavatn með máltíð sinni og bauðst til að greiða fyrir það. Hún fékk hins vegar neitun í hvert sinn og í staðinn var búið að setja 0,75 lítra flösku af vatni á borðið þegar hún kom í mat, sem kostaði sjö evrur.
Konan er sögð hafa marg kvartað yfir því að vera neitað um að fá kranavatn í glas og vera þess í stað neydd til að kaupa dýrt vatn í flösku. Hún ákvað að höfða mál, þar sem hún vildi fá viðurkennt að vatn væri náttúruauðlind og aðgengi að því mannréttindi. Þá væri aðgengi að kranavatni nauðsynlegur þáttur í þjónustu veitingastaðar eða hótels, rétt eins og hlýtt herbergi með umbúnu rúmi og sápu á baðherberginu.
Eftir þvæling í dómskerfinu tók hæstiréttur málið fyrir og komst að áðurnefndri niðurstöðu. Á Ítalíu væri engin lög að finna sem skylduðu veitingastaði eða hótel til að bjóða upp á kranavatn.