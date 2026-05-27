Fundust eftir að hafa verið föst í helli í viku

Viðbragðsaðilar í Laos hafa fundið fimm þeirra sem festust í helli fyrir viku síðan eftir úrhellisrigningu og aurskriður á svæðinu. Tveggja er enn leitað af viðbragðsaðilum frá Laos og Taílandi.
Sjömenningarnir sem festust í hellinum eru frá þorpi skammt frá hellinum í miðju landsins eða nánar tiltekið Xaysomboun-héraði. Þau héldu inn í hellinn á miðvikudaginn fyrir viku í leit að gulli og villtum dýrum. Þau komust ekki út eftir að það flæddi inn í hellinn og útgönguleiðin lokaðist.
Fréttastofa Breska ríkisútvarpsins greinir frá þessu. Í myndskeiði frá vettvangi má sjá hellakafara skríða í gegnum þrönga og drulluga ganga sem eru næstum alveg á floti.
Leit stendur enn yfir á svæðinu en þeim sem hefur verið bjargað fagna frelsinu fegin og eru heil á húfi. Hellaþyrpingin sem um ræðir teygir sig djúpt neðanjarðar og er afa þröngt á þingi þar inni. Sum hólfin eru aðeins 50 sentímetrar að breidd að sögn björgunarmanna á vettvangi.
Fólkið fannst klukkan 16.30 að staðartíma. Fólkið er sagt hafa verið fast um 300 metrum frá opi hellisins.
Sérhæfður björgunarkafari á vettvangi sagði fyrr í dag að björgunarmenn þyrftu að „fara um hundruð metra af stöðugum þrengslum, flóðavatni, hrunhættu og mikilli hættu á menguðu lofti“ inni í hellinum, sem hann vísaði til sem „yfirgefinnar gullnámu“.