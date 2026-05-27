Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Framsókn mynda meirihluta Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 27. maí 2026 10:02 Hildur, Björg og Einar bregðast við fyrstu tölum á kosninganótt. Þau stefna á myndun meirihluta í Reykjavík. Vísir/Vilhelm Náðst hefur samkomulag milli oddvita Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins um að mynda meirihluta í Reykjavíkurborg. Þetta herma heimildir fréttastofu. Miðflokkurinn hefur ekkert heyrt í oddvita Sjálfstæðisflokksins síðan á föstudag. Boðað hefur verið til blaðamannafundar í Viðey upp úr klukkan ellefu. Reiknað er með því að á fundinum verði oddvitarnir Hildur Björnsdóttir, Björg Magnúsdóttir og Einar Þorsteinsson. Vísir verður í beinni útsendingu frá fundinum í Viðey. Vísir fylgist með gangi mála í Reykjavíkurborg í sérstakri vakt sem má lesa hér að neðan. Sjálfstæðisflokkurinn jók fylgi sitt í borginni í nýafstöðnum kosningum og fékk níu borgarfulltrúa. Þannig komst Hildur Björnsdóttir í bílstjórasætið í borginni. Hún hefur fundað með Björgu, Einari og Ara Edwald, oddvita Miðflokksins. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur Ari ekkert heyrt frá Hildi síðan á föstudag á meðan Hildur hefur átt í samskiptum við bæði Björgu og Einar. Hildur hefði getað myndað tveggja flokka meirihluta í borginni með Miðflokknum. Sá meirihluti hefði talið tólf fulltrúa eins og meirihluti með Viðreisn og Framsóknarflokknum. Samkvæmt heimildum fréttastofu hafði Hildur til skoðunar að reyna að mynda meirihluta með öllum fjórum flokkunum en það varð ekki niðurstaðan. Í fréttaskýringu á Vísi í gær var farið yfir það hvers vegna Hildur gæti verið efins um að fara í meirihluta með Miðflokknum. Ákvörðunin um að mynda meirihluta án Miðflokks mun vafalítið fara illa í stuðningsmenn Miðflokksins og sömuleiðis fjölda Sjálfstæðismanna. Í könnun Maskínu í aðdraganda kosninga kom fram að tæplega helmingur kjósenda Sjálfstæðisflokksins vildi helst mynda meirihluta með Miðflokknum. Um fjórðungur kjósenda flokksins var ýmist spenntastur fyrir Viðreisn eða Framsókn. Vísir verður í beinni útsendingu frá Viðey upp úr klukkan ellefu auk þess sem fylgjast má með gangi mála í vaktinni að neðan.