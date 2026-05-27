Lenda þremur geimförum á tunglinu á þessu ári Samúel Karl Ólason skrifar 27. maí 2026 14:14 Til stendur að lenda mönnum á yfirborði tunglsins árið 2028. Það hefur tafist vegna þróunar lendingarfara, sem hefur ekki gengið eftir áætlunum. Til stendur að senda þrjú ómönnuð geimskip til tunglsins á þessu ári. NASA Senda á þrjú ómönnuð geimför til tunglsins á þessu ári og á að nota þau til að leggja grunninn að mönnuðum ferðum þangað og byggingu nýrra bækistöðva á yfirborðinu. Vonast er til þess að þrjú mismunandi lendingarför verði send til tunglsins á árinu og eiga þau að bera tungljeppa og ýmiskonar vísindabúnað þangað. Lenda á þessum farmi nærri suðurpól tunglsins, þar sem einnig stendur til að reisa bækistöðvar á næstu árum. Forsvarsmenn Geimvísindastofnunar Bandaríkjanna (NASA) opinberuðu í gær grófa tímalínu um byggingu bækistöðva á tunglinu á næstu árum. Leggja á grunninn að þessum bækistöðvum og frekari ferðum til tunglsins með þremur ómönnuðum lendingum þar á þessu ári. Tveir mánuðir eru síðan geimfarar fóru til tunglsins og til baka, án þess að lenda þar. Næsta mannaða geimferð til tunglsins á ekki að eiga sér stað fyrr en á þarnæsta ári, 2028. Sjá einnig: Fullkomin lending eftir sögulega ferð Þrjár ómannaðar ferðir, sem til stendur að senda af stað á þessu ári, voru opinberaðar í gær. Áætlun þessi ber titilinn Moon Base og kallast fyrsta ferðin Moon Base I. Farið var yfir geimskotin þrjú á blaðamannafundi í gær. Moon Base-I á að senda af stað í haust og stendur til að nota lendingarfar Blue Origin, sem kallast Blue Moon Mark 1 Endurance, til að lenda á yfirborði tunglsins. Þetta geimfar á að flytja sérstaka myndavél til tunglsins en hana á meðal annars að nota til að kanna áhrif þrýstihreyfla á yfirborð tunglsins og hvort þeir komi tunglryki á mikla hreyfingu. Geimfarið á einnig að bera spegil til yfirborðs tunglsins, sem önnur geimför og geimfarar geta notað til að greina nákvæmlega hve langt þeir eru frá yfirborðinu við lendingar. Seinna á árinu stendur til að senda Griffin-lendingarfar fyrirtækisins Astrobotic með mikinn búnað til tunglsins. Þar á meðal er lítill tungljeppi sem nota á til að varpa ljósi á hvernig best sé að hanna tungljeppa framtíðarinnar. Þriðja ómannaða tunglferðin á árinu á að flytja Nova C Trinity-lendingarfar Intuitive Machines til tunglsins. Það á að bera ýmiskonar vísindabúnað til yfirborðsins sem nota á meðal annars til að auka skilning vísindamanna á aðstæðum og þróun yfirborðs tunglsins og kanna hvernig mismunandi efni bregðast við þeim aðstæðum sem finna má þar. Samkvæmt upplýsingum á vef NASA eru þetta fyrstu þrjár tunglferðirnar af fjölmörgum sem opinbera á seinna á árinu. Þessum ferðum er ætlað að afla gagna og bæta öryggi fyrir mannaðar geimferðir til tunglsins. Næsta geimskot í Artemis-áætluninni á að eiga sér stað á næsta ári. Þá eiga geimfarar að vera á braut um jörðina, þar sem þeir munu prófa að fara úr Orion-geimfari yfir í lendingarfar eða lendingarför sem starfsmenn SpaceX og Blue Origin eru að vinna að. Samkvæmt áætlunum NASA á að flytja geimfara til tunglsins með Orion-geimfari en þar eiga geimfararnir að fara um borð í lendingarfar frá annaðhvort SpaceX eða Blue Origin og nota það til að lenda á yfirborði tunglsins. Sjá einnig: Bæta við einu geimskoti og stefna á tunglið 2028- Annar fasi Moon Base-áætlunarinnar á svo að hefjast árið 2029 og standa yfir næstu ár í kjölfarið. Hann felur í sér að byrja á að reisa bækistöðvarnar á tunglinu, innviði og koma þar upp kjarnorkukljúf. Ekki stendur til að byrja að byggja híbýli fyrir menn fyrr en í þriðja fasa áætlunarinnar, seinna á næsta áratug. „Þá munum við geta sagt: „Hei, við erum hér og ætlum ekki að fara,“ sagði Carlos Garcia-Galan, yfirmaður Moon Base-áætlunarinnar, á blaðamannafundi í gær. Ítarlegar upplýsingar um Moon Base-áætlunina og fasa hennar má finna hér á vef NASA. Enginn hefur farið lengra út í geim heldur en geimfararnir. 