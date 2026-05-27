Reyndi að fá Miðflokk með og segir stöðu Ara ekki friðþægingu Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 27. maí 2026 12:14 Oddvitarnir þrír voru eðli málsins samkvæmt himinlifandi í Viðey. Vísir/Vilhelm Hildur Björnsdóttir verðandi borgarstjóri segist hafa gert atlögu að því að mynda fjögurra flokka meirihluta með Miðflokki. Það hafi ekki gengið eftir og segist hún telja meirihluta Viðreisnar og Framsóknar líklegri til að skapa sátt heldur en meirihluta með Miðflokki. Hún segir boð til Ara Edwalds um að taka við stjórnarformennsku í Orkuveitu Reykjavíkur enga friðþægingu. „Það var reyndar mjög mikill málefnasamhljómur milli þessara flokka hér og við sjáum öll fram á að geta komið okkar áherslumálum til framkvæmda í þessum meirihluta. Svo skiptir auðvitað eins og ég nefndi áðan gríðarlegu máli að það ríki traust og trúnaður, inni í meirihluta. Við erum að koma út úr þessu óstöðugleika kjörtímabili þar sem meirihlutar sprungu og menn voru mikið að hafa vistaskipti, þannig við ætlum að reyna að koma á meiri stöðugleika og vinnufrið og fara að vinna fyrir borgarbúana,“ sagði Hildur við fréttastofu að loknum blaðamannafundi í Viðey. Óttaðistu að það yrði meiri órói í kringum meirihluta með Miðflokki? „Ja, þetta er allavega sá meirihluti sem ég taldi bestan fyrir Reykjavík. Við viljum auðvitað og ég hef talað um það í gegnum árin að mér hefur þótt ríkja menningarstríð í Reykjavík, fólk mikið að deila um framtíð borgarinnar. Ég held það sé tækifæri til að ná meiri sátt og ég held að það verði best gert í þessum meirihluta.“ Of langt á milli Viðreisnar og Miðflokks Það kom upp í spekúlasjónum að mögulega væri fjögurra flokka meirihluti að myndast, hvað var að gerast, kom til greina að það yrðu fjórir flokkar? „Það er allavega alveg ljóst að það var mikið slúðrað á seinustu dögum og það er bara gaman af því og manni bárust margar skemmtilegar sögur sem voru ósannar en það er bara eðlilegt. En jú það lá alveg ljóst fyrir og fjölmiðlar fylgdust með því að ég freistaði þess að ná saman þessum fjórum flokkum og ná saman þessari borgaralegu breidd. Það gekk ekki eftir. En við sem hér stöndum erum öll sammála um það að við viljum breyta vinnubrögðunum í borgarstjórn, við viljum nýta krafta fólks hvort sem það er í meirihluta eða minnihluta, við erum með fólk með reynslu víða að úr samfélaginu sem getur nýst í verkefnunum framundan í borginni og við munum gera það.“ Fjögurra flokka meirihluti með Miðflokki var einnig borinn undir Björgu Magnúsdóttur, oddvita Viðreisnar, að loknum blaðamannafundinum. „Við vorum bara mjög skýr fyrir kosningar að við teljum of langt á milli Viðreisnar og Miðflokksins í meirihlutasamstarfi, sögðum það fyrir kosningar og stöndum að sjálfsögðu við það. En við áttum mjög gott samtal í síðustu viku og það er rosalega mikið af flottu fólki að koma inn í borgarstjórn í öllum flokkum þannig mér finnst mjög eðlilegt að hafa tekið það samtal og þann fund en þetta er niðurstaðan og ég tek undir með félögum mínum að hér ríkir trúnaður og traust, við erum á svipaðri bylgjulengd og langar að fara að líta til framtíðar,“ sagði hún. Engin friðþæging Fram kom á blaðamannafundinum að Ara Edwald oddvita Miðflokks yrði boðið að vera stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur. Hann sagði í samtali við Vísi í morgun að hann kannist ekki við að hafa fengið boðið, í hið minnsta í morgun. Er það til þess að friða hann af því hann er ekki í þessum meirihluta og hvað þýðir það því það eru mögulega meiri hægri áherslur hjá Miðflokki heldur en mögulega Sjálfstæðisflokki? „Það verður mín tillaga að hann verði stjórnarformaður Orkuveitunnar. Það er ekki nein friðþæging, það er bara vegna þess að þarna erum við með reynslumikinn mann í fyrirtækjarekstri, inni í Orkuveitunni bíða stór og mikil verkefni. Það þarf að taka til í Orkuveitunni, við viljum ráðast í ákveðna eignasölu, við höfum talað um að selja Ljósleiðarann og Carbfix, standa vörð um grunnþjónustuna, kjarnaþjónustuna, rafmagnsveituna og vatnsveituna og við treystum honum vel til að sinna þessum verkefnum. Hann hefur þessa reynslu sem til þarf og það þarf reynslumikla manneskju inn í þetta verkefni, þannig þó hann sé í minnihluta þá ber ég fullt traust til hans, að hann klári þessi verkefni ef hann tekur þó að sér."