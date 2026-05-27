Bændur á Austurlandi og Norðurlandi hafa verið hvattir til að huga að lömbum sínum næstu daga vegna norðaustanhrets sem væntanlegt er á morgun. Gul veðurviðvörun hefur verið gefin út fyrir Norðurland eystra, Austfirði, Miðhálendi og Austurland að Glettingi og þá hefur lögreglan á Norðurlandi vestra beðið bændur um að huga að lambfé.
Bændur á Norðurlandi og Austurlandi hafa þurft að þola slæmt óveður í byrjun júní síðastliðin tvö ár. Þuríður Lillý Sigurðardóttir er sauðfjárbóndi á Sléttu á Reyðarfirði. Hún hefur gripið til ráðstafana vegna veðursins á morgun og hefði alla jafna verið búin að hleypa meira fé út.
„Manni finnst frekar ótrúlegt að hugsa til þess, af því að núna er 15 stiga hiti og sól og logn. Það er bara Spánarveður,“ segir hún í samtali við fréttastofu.
Eyjólfur Ingvi Bjarnason er formaður deildar sauðfjárbænda hjá Bændasamtökum Íslands og rekur búið Ásgarð nærri Búðardal. Hann segir lömb víða komin út þar sem ekki er húspláss fyrir allt féð á mörgum bæjum. Bændur hafi þá gripið til þess ráðs að búa til skjól fyrir þau. Veðurspáin sé mögulega vægari en hún leit út í byrjun en bleytan, slyddan og lágt hitastig geti verið slæm fyrir lambfé.
Eyjólfur bætti við að sauðburður standi nú víða sem hæst og bændur verði á tánum. Margir séu búnir að koma sér upp góðu skjóli eftir óveðrið síðustu tvö ár.
Þuríður á ekki von á aftakaveðri á Reyðarfirði í þessari vindátt.
„Ég er að vona að við sleppum ágætlega frá þessu en maður samt býr sig undir þetta.“ Þuríður reiknar með því að sleppa við slydduna en það velti þó allt á því hversu mikil úrkoman verður og hversu lengi veðrið standi yfir.
„Maður býr sig undir það versta en vonar það besta.“ Hluti af því sé að tryggja að lömbin hafi nægt fóður og skjól.
Þuríður er enn með öll yngri lömbin innandyra og þau elstu sem eru úti geta gengið inn í skjól ef á þarf að halda. Þá segist hún hafa sett út nóg af fóðri til að tryggja að þau hafi öll greiðan aðgang að því uppi við húsin og skjólið.
„Ég geymdi það að setja á fjall, það er allt ennþá annað hvort inni heima eða við skjól. Að öllu jöfnu þá værum við búin að setja miklu miklu meira út ef þessi veðurspá hefði ekki verið yfirvofandi.“
Sauðburður sé að klárast og aðeins nítján ær eftir en Þuríður er með 500 fullorðnar á bænum: „Við erum komin með um 800 lömb.“
Þuríður og maðurinn hennar fundu vel fyrir óveðrinu síðustu tvö ár.
„Sérstaklega árið þar á undan. Það var verra og við lentum alveg í því. Bæði hýstum við fé og það er mjög erfitt að hýsa fé sem er búið að vera úti. Þá hanga þær á móður sinni og þær fá spenasæri og fóru bara mjög illa, aðallega ærnar.
Lömbin eru harðari af sér, þetta fór verst í ærnar hjá okkur. Svo eru líka tún og annað sem geta kalið. Við urðum ekki fyrir miklu tjóni, við misstum einhverjar þrjár ær sem voru samt við skjól og allt svoleiðis, veðrið var bara þannig. Við höfum sloppið vel miðað við marga.“
Ekki er gert ráð fyrir að veðrið verði jafn slæmt á morgun.
„Það er útlit fyrir að þetta verði betra núna og náttúrulega er allur gróður kominn mjög vel af stað þannig að maður er að vona að þetta verði bara smá rigning og búið, rigni ofan í áburðinn. Það væri svona besta niðurstaðan.“
Hún vonar að hægt verði að halda áfram með vorverkin og að það verði sem minnst úr veðrinu næstu tvo daga.
„Bændur eru náttúrulega farnir að bera á og plægja tún og annað. Maður er alveg kominn í vorgírinn í þessum sumarham sem er núna. Þannig að það er bara vonandi verður þetta sem minnst alls staðar.“
Fréttin hefur verið uppfærð.