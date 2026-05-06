Íranskir fjölmiðlar segja það ekki rétt að viðræður um mögulegan frið við Bandaríkjamenn hafi tekið stakkaskiptum og að samkomulag gæti brátt legið fyrir. Íranir hafi enn ekki sent svar við nýjustu samningsdrögum Bandaríkjamanna og það þau drög innihaldi einhverjar „óásættanlegar kröfur“.
Bandaríski miðillinn Axios birti í morgun frétt um að innan veggja Hvíta hússins væru menn vongóðir um að samkomulag gæti brátt náðst við Írani. Fleiri miðlar höfðu það einnig eftir heimildarmönnum og embættismönnum í Pakistan, sem hafa komið að viðræðunum milli Bandaríkjamanna og Írana.
Þeir Steve Witkoff, vinur Trumps og sérstakur erindreki hans, og Jard Kushner, tengdasonur Trumps og annar sérstakur erindreki hans, voru sagðir hafa í viðræðum við Íran, gegnum embættismenn í Pakistan, samið skjal með fjórtán tillögum.
Þessar tillögur eru meðal annars sagðar fela í sér að Íran hætti að auðga úran, hve lengi hefur ekki enn verið ákveðið, og að Bandaríkjamenn felli úr gildi viðskiptaþvinganir og veiti Írönum aðgang að milljörðum dala sem þeir hafa fryst.
Þá myndu Bandaríkjamenn hætta að halda Íran í herkví og Íranir myndu opna Hormússund aftur.
Samkvæmt heimildarmönnum hins ríkisrekna íranska miðils Tasnim, sem sagðir eru þekkja til viðræðnanna, eru enn óásættanlegar kröfur í samningsdrögunum sem liggja fyrir.
Tasnim hefur eftir heimildarmanni sínum að um áróður sé að ræða sem Trump vilji nota til að réttlæta undanhald frá Íran. Trump hefði aldrei átt að hefja stríð gegn Íran og hann ætti að hafa áttað sig á því að hann myndi ekki ná markmiðum sínum.
Bandaríkjamenn hafa lengi kvartað yfir því að yfirlýsingar ráðamanna í Íran á opinberum vettvangi séu alls ekki í takt við það sem þeir segja í samskiptum ríkjanna á milli.
Íranski miðillinn Fars, sem tengist íranska byltingarverðinum, slær á svipaða strengi og Tasnim. Einn heimildarmaður þess miðils sagðist telja að yfirlýsingar Bandaríkjamanna hefðu þann tilgang að hafa áhrif á olíumarkaði og viðhorf Bandaríkjamanna gagnvart stríðinu gegn Íran. Það er gífurlega óvinsælt vestanhafs.
Miðillinn segir að fjölmiðlar vestanhafs og þá sérstaklega Axios hafi í raun birt óskir ríkisstjórnar Bandaríkjanna í aðdraganda frekari viðræðna.
Þá er vitnað í talsmann utanríkisráðuneytis Íran, sem sagði um helgina að Bandaríkjamenn hefðu sent tillögur til Íran og að þær væru til skoðunar þar.