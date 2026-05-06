Ísraelar gerðu loftárás á Líbanon með það að markmiði að hæfa leiðtoga innan Hezbollah-samtakanna. Vopnahlé milli þeirra tók gildi um miðjan apríl.
Ég skipaði, í samráði við Israel Katz varnarmálaráðherra, að gera árás í Beirút gegn foringja Rawdan-sveitarinnar, sem er hluti af Hezbollah, til þess að drepa hann,“ skrifaði Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísrael, í færslu á samfélagsmiðlinum X.
Hann bætir við að Rawdan-sveitin hafi ráðist á nýlendu Ísraela og sært hermenn í her Ísraela. Á myndum af svæðinu Dahieh má sjá mikla eyðileggingu eftir að loftskeyti Ísraela hæfði byggingu. BBC greinir frá því að þetta sé í fyrsta skipti í margar vikur sem Ísraelar gera árásir á Beirút en hafa hingað til gert fjölda árása í suðurhluta Líbanon.
Vopnahlé milli Ísraela og Líbanon tók gildi þann 17. apríl og var síðan framlengt um þrjár vikur eða þar til 14. maí. Þrátt fyrir vopnahléið hafa bæði Hezbollah og Ísraelsmenn haldið áfram að skiptast á skotum.