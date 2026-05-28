Aukafundur hefur verið boðaður á Alþingi í dag fyrir hádegið þar sem umræðum um boðaða þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna við ESB verður haldið áfram.
Þingmenn Miðflokksins verða þar væntanlega fremstir í flokki þar sem aðrir flokkar, þar á meðal hinir stjórnarandstöðuflokkarnir Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur, hafa lokið máli sínu.
Þrír mánuðir þurfa að líða frá því að málið er afgreitt úr þinginu þar til þjóðaratkvæðagreiðsla getur farið fram en enginn þingfundur var á dagskrá í dag og á morgun og því ljóst að tíminn var að renna út ef halda átti upphaflegu dagsetningunni, 29. ágúst næstkomandi.
Í gærkvöldi ákvað forseti Alþingis einnig að heimila öðrum þingmönnum en meðlimum utanríkismálanefndar að kynna sér gögn sem forsætisráðuneytið lagði fram en batt trúnaði þannig að einungis nefndarmenn gátu kynnt sér gögnin.
Ríkisstjórnin kom saman fyrir tæpum tveimur vikum til að aflétta trúnaði á gögnum sem utanríkismálanefnd hafði óskað eftir í tengslum við aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið á árunum 2009 til 2013. Nefndin hefur síðan haft þau til skoðunar en nú geta allir þingmenn kynnt sér þau.
„Það er ástæða til að þakka forseta fyrir að hafa brugðist við þessu erindi sem þingmenn Miðflokksins hafa haldið hér á lofti í nokkra daga, allar götur reyndar síðan þessi gögn voru lögð fram í hinu svokallaða leyniherbergi. En nú liggur það fyrir að öllum þingmönnum gefst tækifæri til þess að kynna sér þessi gögn og það munu þingmenn Miðflokksins gera í fyrramáli,“ sagði Sigríður Á. Andersen þingmaður Miðflokksins í ræðustól Alþingis í nótt þegar klukkan var að verða eitt, en hún átti síðasta orðið áður en þingfundi var frestað.
Hún sagði þingmenn flokksins stefna á að halda umræðum áfram í dag og að hún vænti þess að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra yrði á staðnum og hún hefði eins hvatt aðra ráðherra til að taka þátt og gera grein fyrir sinni afstöðu og þeim samningsmarkmiðum sem þeir sjá fyrir sér varðandi sína málaflokka.
„Gera grein fyrir þeim fyrir þjóðaratkvæðagreiðslunni áður en þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hefst, fari hún fram núna í lok ágúst. Að þessu sögðu, virðulegur forseti, tel ég eða skilst mér að þessum þingfundi verði frestað. En ég hlakka til umræðunnar sem heldur áfram á morgun.“