Benóný lauk deildinni á marki og fer í umspilið

Benóný Breki Andrésson og liðsfélagar hans í Stockport County eru á leið í umspil um sæti í B-deildinni á Englandi eftir 3-1 útisigur á Barnsley í dag. Benóný kom inn af bekknum og skoraði.
Stockport vann 3-1 útisigur á Barnsley þar sem Benóný Breki kom inn af varamannabekknum til að spila síðasta stundarfjórðunginn eða svo. Hann komst á blað með því að gulltryggja sigurinn á níundu mínútu uppbótartíma.
Um var að ræða annað mark Benóný Breka í deildinni en hann er að stíga upp úr meiðslum og hefur meira og minn verið frá vegna meiðsla í vetur. Hann var að spila sinn 17. leik og byrjaði átta í deildinni.
Sigurinn þýðir að Stockport tryggir sér þriðja sæti deildarinnar í harðri og jafnri baráttu um umspilssæti.
Lincoln City vann deildina og Cardiff City var í öðru sæti. Þau fara beint upp. Stockport endar í þriðja sæti með 77 stig, Bradford City er í fjórða, einnig með 77 stig, Bolton Wanderes í því fimmta með 75 og Stevenage í sjötta, einnig með 75 stig.
Luton Town rétt missti af umspilssæti með 74 stig sem og Plymouth Argyle sem var með 73 stig í áttunda sæti.
Þetta þýðir að Stockport spilar nú leiki heima og heiman við Stevenage í undanúrslitum umspilsins á meðan Bradford og Bolton eigast við í hinu undanúrslitaeinvíginu. Sigurliðin spila hreinan úrslitaleik um sæti í ensku B-deildinni.