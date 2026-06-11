Ísland og Argentína hækkuðu sig bæði á FIFA-listanum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 11. júní 2026 20:15 Lionel Messi stingur sér á milli þeirra Mikaels Egils Ellertssonar og Arons Einars Gunnarssonar í leiknum í vikunni. Getty/Omar Vega Ríkjandi heimsmeistarar Argentínu eru á ný efstir á styrkleikalista Alþjóðaknattspyrnusambandsins, FIFA, eftir sigurinn á Íslandi í lokaleik sínum fyrir HM. Ísland er í 74. sæti. Íslenska landsliðið hækkar sig þar með um eitt sæti þrátt fyrir tapið en liðið fer upp úr 75. sæti og upp í 74. sæti. Finnar detta niður fyrir Ísland og niður í 75. sætið. Síðast þegar Argentína var í efsta sæti listans var í júlí 2025, fyrir ellefu mánuðum. Argentínumenn fóru upp um tvö sæti. Þeir tóku ekki aðeins toppsætið af Spánverjum heldur sendu líka Frakkland niður í þriðja sætið. Næst á eftir eru England, Portúgal og Brasilía. Marokkó fer upp um eitt sæti, upp fyrir Holland og upp í sjöunda sætið. Engin breyting verður þó á liðunum á topp tíu listanum. Belgar og Þjóðverjar eru síðustu landsliðin meðal tíu bestu á nýjasta FIFA-listanum. Íran er síðan eina landsliðið sem komst inn á topp tuttugu en Ítalir tóku 20. sætið af Dönum sem detta þar með úr hópi þeirra tuttugu bestu. We are #1 in the FIFA Ranking. 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍. 🇦🇷🔝 pic.twitter.com/uSRIdFBV7f— Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) June 5, 2026 Landslið karla í fótbolta FIFA HM 2026 í fótbolta Mest lesið Beta aldrei upplifað annað eins Fótbolti „Heimskasta körfuboltalið í sögu mannkyns“ Körfubolti Fær einn lokaséns eftir áfall á Spáni: „Ég var bara mjög hrædd“ Sport Baldur tekur eina stærstu stjörnu Stjörnuliðsins yfir á Álftanes Körfubolti „Hún er gjörsamlega niðurbrotin“ Sport Táningur sakfelldur fyrir morð á frjálsíþróttamóti Sport Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna Enski boltinn Mexíkó – Suður-Afríka | HM fer af stað í Mexíkóborg Fótbolti Heimsendi HM-dómarinn fær að dæma úrslitaleik Fótbolti Þurfa að breyta treyjunum rétt fyrir heimsmeistaramót Fótbolti Fleiri fréttir Ísland og Argentína hækkuðu sig bæði á FIFA-listanum Fyrirliði Japans missir af HM og hættir í landsliðinu Fljótasta opnunarmark HM í tuttugu ár Mexíkó – Suður-Afríka | HM fer af stað í Mexíkóborg Mourinho skrifaði undir þriggja ára samning Heimsendi HM-dómarinn fær að dæma úrslitaleik Borga rútur svo stuðningsmenn komist á leikinn Marokkó missir lykilmenn rétt fyrir HM Beta aldrei upplifað annað eins Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna Elstir og yngstir á HM Thelma Karen fer ekki á EM Þurfa að breyta treyjunum rétt fyrir heimsmeistaramót HM-minning: Breytti öllu með „hræðilegri“ klippingu á miðju HM Edwards rekinn frá Úlfunum „Slakiði á“ Magnús Már: Markmiðið að sigra næsta borð Nýi Barcelona-maðurinn í góðum gír í sigri Englendinga Ronaldo fór illa með færin í kvöld Birkir Már skorar þegar það er Megavika Birkir Már með tvö og Afturelding í undanúrslit í fyrsta skipti Geta unnið HM þrátt fyrir að eiga engan leikmann á topp 100 Infantino vill ekki biðjast afsökunar á miðaverðinu á HM „Við erum félagar, við Messi“ Segja dómarann vera með tengsl við „hryðjuverkasamtök“ McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Everton gert að greiða Burnley næstum því sex milljarða króna Messi sló ellimet gegn Íslandi Átta rauð spjöld í sama leiknum Ætla að kæra stuðningsmenn til lögreglunnar Sjá meira