Fótbolti

Ís­land og Argentína hækkuðu sig bæði á FIFA-listanum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lionel Messi stingur sér á milli þeirra Mikaels Egils Ellertssonar og Arons Einars Gunnarssonar í leiknum í vikunni.
Lionel Messi stingur sér á milli þeirra Mikaels Egils Ellertssonar og Arons Einars Gunnarssonar í leiknum í vikunni. Getty/Omar Vega

Ríkjandi heimsmeistarar Argentínu eru á ný efstir á styrkleikalista Alþjóðaknattspyrnusambandsins, FIFA, eftir sigurinn á Íslandi í lokaleik sínum fyrir HM. Ísland er í 74. sæti.

Íslenska landsliðið hækkar sig þar með um eitt sæti þrátt fyrir tapið en liðið fer upp úr 75. sæti og upp í 74. sæti. Finnar detta niður fyrir Ísland og niður í 75. sætið.

Síðast þegar Argentína var í efsta sæti listans var í júlí 2025, fyrir ellefu mánuðum.

Argentínumenn fóru upp um tvö sæti. Þeir tóku ekki aðeins toppsætið af Spánverjum heldur sendu líka Frakkland niður í þriðja sætið. Næst á eftir eru England, Portúgal og Brasilía.

Marokkó fer upp um eitt sæti, upp fyrir Holland og upp í sjöunda sætið. Engin breyting verður þó á liðunum á topp tíu listanum. Belgar og Þjóðverjar eru síðustu landsliðin meðal tíu bestu á nýjasta FIFA-listanum.

Íran er síðan eina landsliðið sem komst inn á topp tuttugu en Ítalir tóku 20. sætið af Dönum sem detta þar með úr hópi þeirra tuttugu bestu.

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