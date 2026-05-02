Tap West Ham gefur Tottenham von

Brentford vann langþráðan sigur eftir dræmt gengi, 3-0 á West Ham United í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Brentford komst í Evrópusæti en West Ham gæti farið í fallsæti á morgun vegna úrslitanna.
Þrír leikir fóru fram um miðjan dag í ensku úrvalsdeildinni. Gríski varnarmaðurinn Kostas Mavropanos skoraði sjálfsmark og Igor Thiago skoraði sitt 22. mark í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu er Brentford vann 3-0 sigur á West Ham í Lundúnaslag. Daninn Mikkel Damsgaard skoraði þriðja markið.
Brentford hafði tapað fjórum af síðustu fimm og unnu loks aftur sigur í deildinni. Sigurinn skaut liðinu upp í sjötta sæti, rétt fyrir neðan Meistaradeildarsæti.
West Ham er aftur á móti með 36 stig í 17. sæti, aðeins tveimur stigum fyrir ofan Tottenham. Vinni Tottenham lið Aston Villa á morgun senda Spurs Hamranna niður í fallsæti.
Með sigrinum fór Brentford upp fyrir Brighton sem er í sjöunda sæti með 50 stig, stigi á eftir Brentford sem er í sjötta með 51.
Brighton tapaði 3-1 fyrir Newcastle United sem endaði þar með fjögurra leikja taphrinu. Daninn William Osula og varnarmaðurinn Dan Burn skoruðu mörk Newcastle áður en miðjumaðurinn ungi Jack Hinshelwood minnkaði muninn fyrir suðurstrendinga. Harvey Barnes gulltryggði sigurinn í lok leiks.
Þá skildu Sunderland og fallið lið Wolves jöfn 1-1 á Molineux í Wolverhampton. Nordi Mukiele kom Sunderland snemma yfir en Dan Ballard fékk að líta rautt spjald þegar aðeins 24 mínútur voru liðnar á leikinn fyrir hártog.
Santiago Bueno jafnaði fyrir Wolves snemma í síðari hálfleik og þar við sat.