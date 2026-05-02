Hollywood-liðið missir af umspili og Ipswich í ensku úrvalsdeildina

Lokaumferð Championship-deildarinnar á Englandi fór fram í hádeginu í dag. Þar var barist um öruggt sæti í ensku úrvalsdeildinni sem og umspilssæti.
Ipswich Town, Millwall og Middlesbrough áttu öll möguleika á því að landa öðru sæti deildarinnar og þar með sæti á meðal bestu liða Englands á næstu leiktíð fyrir umferð dagsins. Coventry City hafði þegar tryggt sér titilinn og sæti í ensku úrvalsdeildinni fyrir leiki dagsins.
Ipswich stóð best að vígi og ljóst að sigur gegn QPR myndi duga. Millwall þurfti að vinna sinn leik við fallið Oxford United og treysta á misstig. Middlesbrough þurfti að vinna sinn leik við Wrexham og treysta á misstig beggja hinna tveggja.
Skemmst er frá því að segja að Ipswich vann öruggan 3-0 sigur á QPR og fer því aftur í ensku úrvalsdeildina eftir aðeins eins árs stopp í B-deildinni.
Millwall endar í þriðja sæti eftir 2-0 sigur á Oxford. Middlesbrough mætti hins vegar Wrexham sem háði harða baráttu við Hull City um sjötta sæti deildarinnar, neðsta sætið sem gefur keppnisrétt í umspilinu um að fylgja Ipswich og Coventry upp.
Bæði Wrexham og Middlesbrough höfðu skorað tvö mörk fyrir hlé á Racecourse-vellinum í Wales og staðan 2-2 eftir hléið.
Oli McBurnie skoraði sitt annað mark fyrir Hull til að koma Tígrunum 2-1 yfir í sínum leik við Norwich á 67 mínútu og þá var staðan þannig að Hull færi upp. Ljóst var að Wrexham þyrfti mark til að komast í umspilið.
Þeir velsku sóttu hart að Middlesbrough á lokakaflanum en komu ekki inn marki. Leiknum lauk 2-2 og Hollywood-liðið þarf því að horfa á eftir umspilssætinu í hendur Hull City.
Millwall mun mæta Hull heima og heiman í umspilinu og Southampton tekst á við Middlesbrough.
Líkt og áður segir fara Coventry og Ipswich beint upp í ensku úrvalsdeildina.
Oxford United, Leicester City og Sheffield Wednesday fara niður í C-deildina.