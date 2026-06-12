Hver er flottasta treyjan á HM?

Skiptar skoðanir eru á fótboltatreyjum landanna 48 sem taka þátt á HM í sumar. Þær rjúka út í Boltamanninum í Fellsmúla.
Veislan hófst loks í gær og viðskiptavinir að finna sér réttu treyjuna fyrir komandi mót, hvort sem það var England, Holland, Portúgal, Spánn eða Brasilía. Þeir Viðar Valsson og Benedikt Bjarnason, eigendur og verslunarmenn í Boltamanninum, hafa skoðanir á flottustu treyjum mótsins.
„Ég myndi segja spænska varatreyjan engin spurning,“ segir Benedikt sem var sjálfur klæddur í eina af tveimur varatreyjum Mexíkó sem báðar þykja flottar.
„Það er treyjan sem ég er í, hún er sú flottasta,“ segir Viðar sem var klæddur í varatreyju Þýskalands. Báðar treyjurnar eiga sameiginlegt að vera frá þýska framleiðandanum Adidas, með gömlu merki framleiðandans en Adidas þykir hafa lukkast sérlega vel til í ár.
Ungir viðtskiptavinir voru hins vegar báðir hrifnari af Nike-treyjum.
Sigurður Nói Halldórsson sagði brasilísku varatreyjuna flottasta, en hún er merkt Air Jordan og framleidd af Nike. Sigurður styður þó Noreg en ekki Brasilíu á mótinu.
Bróðir hans Snorri Sveinn Halldórsson segir varatreyju Frakklands flottasta en mun annað en bróður hans styðja Brasilíu á HM.
Þóra Björg Birgisdóttir var í versluninni að leita nýrrar treyju eftir að hafa fengið þýska upp úr hattinum hjá Happatreyjum.
„Ég held með Portúgal svo ég verð að kaupa mér nýja,“ segir Þóra sem þykir varatreyja Portúgals flottust. „Fyrir minn mann, Ronaldo.“
Vinkona hennar Erna Ósk Brynjarsdóttir leitaði einnig treyju fyrir fyrsta leik. Hún hallaðist að Englandi og Portúgal. En hún getur ekki fengið sér sömu treyju og Þóra, eða hvað?
„Nei, ég verð að finna eitthvað öðruvísi,“ segir Erna og hlær.
Umrædd varatreyja Spánar selst hvað best „og Argentína og Brasilía, það er eitthvað sem klikkar aldrei,“ segir eigandinn Viðar að endingu.
Fréttina má sjá í spilaranum.