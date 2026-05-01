Færði tíðindi af Salah á blaðamannafundi í morgun Aron Guðmundsson skrifar 1. maí 2026 10:32 Mohamed Salah verður brátt klár í slaginn í lokaleikjum tímabilsins hjá Liverpool Vísir/getty Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, staðfesti það í morgun að Mohamed Salah, leikmaður liðsins yrði klár í lokaleiki tímabilsins þó svo að hann verði ekki klár í slaginn gegn Manchester United á sunnudaginn. Framundan eru lokavikur Salah sem leikmaður Liverpool. Salah þurfti að fara meiddur af velli í sigri Liverpool gegn Crystal Palace á heimavelli í dögunum. Mátti sjá Egyptann halda um svæði aftan á lærvöðva sínum og óttuðust margir að hann væri tognaður, nokkrar vikur frá og tímabilið búið. Þar með kveðjustund hans hjá Liverpool í uppnámi en áhyggjurnar voru óþarfar. Klippa: Slot um stöðuna á Salah Slot staðfesti á blaðamannafundi í morgun að meiðsli Salah væru minniháttar. „Eins og við vitum leggur hann afar hart að sér til þess að komast til baka eins fljótt og auðið er," sagði Slot. „Við reiknum með honum í lokaleikjum tímabilsins en ekki á morgun." Leikur Manchester United og Liverpool á Old Trafford á sunnudaginn er barátta liðanna um þriðja sæti deildarinnar. Manchester United vermir þriðja sætið með þremur stigum meira en Liverpool í fjórða sætinu þegar að bæði lið eiga fjóra leiki eftir á tímabilinu. Greint var frá því fyrr á þessu tímabili að það yrði lokatímabil Salah hjá Liverpool. Egyptinn goðsögn í sögu félagsins og óttuðust margir stuðningsmenn Liverpool að ef hann yrði lengi frá yrði kveðjustund hans ekki eins og goðsögn sæmdi. Spilandi inn á vellinum í lokaleik tímabilsins. „Á alla vega er það mikill léttir að meiðsli hans séu minniháttar svo hann geti spilað fyrir okkur og að HM sé ekki í hættu hjá honum. Ef það er einhver sem á skilið stóra og góða kveðjustund þá er það klárlega Mohamed Salah.