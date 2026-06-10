Stefna á að opna kaffistofuna síðar í þessum mánuði Lovísa Arnardóttir skrifar 10. júní 2026 06:32 Kaffistofa Samhjálpar er nú starfrækt tímabundið í húsnæði Fíladelfíu kirkjunnar í Hátúni. Vísir/Anton Brink Úrskurðarvinna úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála er á lokastigi hvað varðar kærur frá íbúum vegna málsmeðferðar Reykjavíkurborgar á flutningi Kaffistofu Samhjálpar á Grensásveg 46. Nefndin sér fram á að ljúka sinni vinnu fyrir mánaðamót en Samhjálp stefnir á að opna kaffistofuna síðar í þessum mánuði. Fjallað hefur verið um það síðustu daga að íbúar óttist að kaffistofan verði tekin til starfa áður en úrskurður nefndarinnar liggur fyrir. Samkvæmt svörum frá úrskurðarnefndinni er allri gagnaöflun lokið og úrskurðarvinna á lokastigi. „Vonandi næst að klára það fyrir mánaðamótin. Ég get því miður ekki verið nákvæmari með tímann,“ segir í svari frá nefndinni. Fjörutíu og fjórir íbúar og fasteignaeigendur í hverfi 108 lögðu fram stjórnsýslukæru til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála vegna ákvörðunar Reykjavíkurborgar um að veita byggingarleyfi fyrir starfsemi kaffistofu Samhjálpar að Grensásvegi 46. Þau krefjast þess að framkvæmdir verði stöðvaðar og vilja að samþykki borgarinnar verði fellt úr gildi og málsmeðferð verði háð málsmeðferð breytingar á deiliskipulagi en ekki aðalskipulagi. Í kæru íbúanna sagði að um væri að ræða breytingar á verslunarhúsnæði í móttökueldhús og matsal fyrir allt að 300 gesti daglega. Ekkert deiliskipulag væri í gildi á svæðinu og byggði ákvörðun borgarinnar á því að starfsemin samræmdist aðalskipulagi sem „veitingastaður í flokki I“. Kærendur tökdu að sú forsenda væri efnislega röng og að málsmeðferð hafi verið verulega áfátt. Kaffistofa Samhjálpar er opin allan ársins hring frá klukkan 10 til 14 og er í boði að koma þangað og fá morgunmat og hádegismat gjaldfrjálst. Um 300 til 400 máltíðir eru afgreiddar daglega og er hópurinn sem sækir þjónustuna afar fjölbreyttur en þangað leita til dæmis heimilislausir, hælisleitendur og fátækt fólk. Stefna á að opna síðar í þessum mánuði Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastýra Kaffistofu Samhjálpar, segir framkvæmdir komnar langt á veg og nú sé verið að vinna að því að ganga frá bruna- og öryggiskerfi í húsnæðinu. „Vonandi getum við opnað síðar í þessum mánuði. Það á eftir að fá öryggis- og lokaúttekt og úttekt heilbrigðiseftirlitsins, svo eitthvað sé nefnt, eins og vaninn er,“ segir hún um stöðu framkvæmda. Greint var frá því um helgina að íbúar vonuðust til þess að nýr meirihluti Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks myndi endurskoða ákvörðunina um að flytja kaffistofuna á Grensásveg. Undirskriftasöfnun stendur yfir vegna mótmæla íbúa en í viðtali við einn þeirra um helgina var einnig vísað til þess að í aðdraganda kosninga hafi fulltrúar þeirra flokka sem nú eru í meirihluta lýst yfir vilja til að aðstoða Samhjálp við að „finna annað húsnæði á betri stað“. Leitin að nýju húsnæði fyrir kaffistofuna stóð í marga mánuði áður en ákveðið var að leigja húsnæðið að Grensásvegi. Guðrún Ágúst hefur sagt í viðtölum áður að staðsetningin hafi ekki verið þeirra fyrsta val en að það eigi að vera um tímabundna ráðstöfun að ræða. Í svari til fréttastofu segist Guðrún Ágústa vonast til þess að nýr meirihluti muni eiga í góðu samstarfi við Samhjálp. „Ég vonast að sjálfsögðu eftir áframhaldandi góðu samstarfi við ríkjandi meirihluta í borginni um okkar mikilvægu starfsemi.“ Kaffistofa Samhjálpar Reykjavík Fjármál heimilisins Fíkn Hælisleitendur Veitingastaðir Innflytjendamál Mest lesið Fær nýjar kröfur fimmtán mánuðum eftir andlát eiginkonunnar Innlent Gerir Repúblikönum á þingi enn lífið leitt Erlent „Vona að Uber fái aldrei leyfi til að starfa á Íslandi“ Innlent Vegasjoppan sem byggði kamar fyrir Kristján tíunda Innlent Sósíalisti fékk boðsferð til Kína Innlent Bandaríkjamenn ráðast á Íran Erlent Hlekktist í lendingu á Egilsstaðaflugvelli Innlent Samþykkt frumvarpsins framkalli ekki sigurtilfinningu Innlent „Þetta er hreinn uppspuni“ Innlent „Netglæpamenn munu nýta sér þetta hratt og á skaðlegan hátt“ Innlent Fleiri fréttir Samþykkt frumvarpsins framkalli ekki sigurtilfinningu Vegasjoppan sem byggði kamar fyrir Kristján tíunda Hlekktist í lendingu á Egilsstaðaflugvelli Fær nýjar kröfur fimmtán mánuðum eftir andlát eiginkonunnar Sósíalisti fékk boðsferð til Kína Olíumengun í Kópavogslæk „Netglæpamenn munu nýta sér þetta hratt og á skaðlegan hátt“ No Borders hvetja til andspyrnu gegn brottfararstöð Hringbraut eins og rússnesk rúlletta Handtekinn á bíl með nagladekkjum „Þetta er hreinn uppspuni“ Fjöldi netbrota fjórfaldast og dómsmálaráðherra í beinni um brottfararstöð „Vona að Uber fái aldrei leyfi til að starfa á Íslandi“ Umdeild brottfararstöð leidd í lög Fimm úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald Hætta aftur rannsókn á Múlaborgarmálum Íbúar á flæðiskeri staddir eftir samdrátt í umsvifum Icelandair Telja Ríkisútvarpið bullandi hlutdrægt í ESB-málinu Landris og kvikusöfnun heldur áfram Trúir ekki öðru en að nýir herrar fjarlægi „níðstöngina“ Enginn þurfi að óttast að vera skilinn frá maka sínum Safnað fyrir foreldra Bergs Ottós Áfrýjar ekki dómi fyrir brot á Múlaborg Gervigreindin aukið hraða netsvika gríðarlega Góður gangur í fundarhöldum um þinglok Enn tekist á um þingstörfin og gervigreindin eykur hættuna á netglæpum Jóna Árný endurráðin bæjarstjóri „Fórnarlambið látið borga brúsann“ Skoða hvernig brotthvarfi Bandaríkjanna úr hafrannsóknum verður mætt Rúmlega átján þúsund skiluðu ekki framtali Sjá meira