Járngerður, hagsmunasamtök íbúa um framtíð og endurreisn Grindavíkur, skorar á forsætisráðherra, ríkisstjórn og þingmenn að leysa úr búsetumálum Grindvíkinga fyrir sumarfrí þingsins. Fasteignafélagið Þórkatla tilkynnti íbúum í síðustu viku sem eru með hollvinasamning að frá og með haustinu yrðu gistiheimildir þeirra takmarkaðar og íbúar þyrftu að tilkynna hvenær þeir gista.
Í tilkynningu frá Járngerði segir að þessi ákvörðun hafi þegar sett áform fjölskyldna sem áætluðu að flytja aftur til Grindavíkur í uppnám og að einhverjar þeirra hafi þegar gefist upp. Bæjarstjórn hefur tilkynnt að skólahald eigi að hefjast aftur í haust og hefur það vakið umræðu meðal fjölda Grindvíkinga um að flytja aftur heim.
Nýkjörin bæjarstjórn Grindavíkur sakar stjórnvöld um að beita Þórkötlu vísvitandi fyrir sig til að tefja endurreisn Grindavíkur og koma í veg fyrir að fjölskyldur geti snúið heim. Í tilkynningu frá bæjarstjórn fyrir helgi kom fram að hún hefði fundað með Þórkötlu og að það væri ekki félagið sem stæði í vegi fyrir því að íbúar flyttu heim heldur stjórnvöld.
„Ný bæjarstjórn Grindavíkur krefst þess að ríkisstjórnin stígi fram úr skugga Þórkötlu og tali skýrt við heimamenn. Grindavíkurbær er tilbúinn til samstarfs um raunhæfar lausnir og krefst þess að heimkoma þeirra Grindvíkinga sem hennar óska verði ekki tafin að óþörfu.“
Síðasta eldgos á Sundhnúksgígaröðinni var fyrir tæpu ári, um miðjan júlí. Í tilkynningu frá Veðurstofunni í gær kom fram að landris og kvikusöfnun haldi áfram undir Svartsengi með stöðugum hraða að mati Veðurstofu. Hættumat helst óbreytt og gildir til 30. júní nema breytingar verði á virkninni. Samkvæmt hættumati er hætta í Grindavík metin nokkur eða töluverð á, til dæmis, jarðfalli ofan í sprungu, jarðskjálftum, sprunguhreyfingum, gosopnun og gasmengun.
„Grindvíkingar geta ekki beðið eftir því að stjórnvöld taki ákvarðanir byggðar á nýju áhættumati sem stendur til að birta í júlí. Stjórnvöld þurfa að taka ákvörðun núna óháð þessu áhættumati. Við bendum á að Grindavík er öllum opin og búseta er þar heimil svo fremi sem Almannavarnir loki ekki bænum eða rými hann af völdum aðsteðjandi hættu. Við skorum á forsætisráðherra, ríkisstjórn og þingmenn að leysa úr þessu máli áður en Alþingi fer í sumarfrí,“ segir í áskorun Járngerðar.
Framkvæmdastjóri Þórkötlu segir hollvinasamninga Grindvíkinga við félagið aldrei verið hugsað til fastrar búsetu og að það hafi ávallt komið skýrt fram. Breyting á ákvæðum samninga sé tilraun til að gera það skýrara.
Fasteignafélagið Þórkatla vinnur nú að uppfærslu hollvinasamninga og gistiviðauka þeirra sem gerir ráð fyrir að frá og með 1. september geti hollvinir ekki gist fleiri en tólf nætur á mánuði í eignunum. Bæjarfulltrúi er ósáttur en bæjarstjórn fundar með stjórn Þórkötlu á morgun.