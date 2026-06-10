Stjórnvöld í Íran segjast hafa gert eldflaugaárásir á skotmörk í Kúvæt, Barein og Jórdaníu, eftir árásir Bandaríkjanna í gær. Þær árásir voru svar við atviki þar sem bandarísk þyrla fórst yfir Hormuz-sundi.
Samkvæmt Associated Press fórst þyrlan eftir árekstur við íranskan dróna en ekki liggur fyrir hvort drónanum var ætlað að hitta þyrluna eða hvor um slys var að ræða. Tveimur áhafnarmeðlimum þyrlunnar var bjargað.
Ráðamenn vestanhafs ítrekuðu margir að aðgerðirnar í gær væru afmarkað og viðeigandi svar en stjórnvöldum er mjög umhugað að gildandi vopnahlé haldi. Stríðsreksturinn í Íran er gríðarlega óvinsæll heima fyrir og mikilvægar kosningar framundan.
Íranir sögðu hins vegar strax að öllum árásum yrði svarað. Samkvæmt ríkismiðlum beindust aðgerðir þeirra í gærkvöldi og nótt gegn herstöðvum sem hýsa bandarískan herafla.
Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Íran, er sagður hafa rætt við kollega sína í Tyrklandi og Sádi Arabíu vegna stöðu mála. Þá sagði ráðuneytið í yfirlýsingu að nágrannaríki Íran bæru lagalega og siðferðislega ábyrgð á árásum Bandaríkjanna og Ísrael.