Tryggvi Gíslason, fyrrverandi skólameistari Menntaskólans á Akureyri, er látinn, 87 ára að aldri.
Greint var frá andlátinu í Vikublaðinu í gær, en Tryggvi lést á líknardeild aldraðra á Landakoti á mánudag.
Tryggvi fæddist á Norðfirði 11. júní 1938, sonur hjónanna Fannyjar Kristínar Ingvarsdóttur, húsfreyju frá Ekru í Norðfirði, og Gísla Kristjánssonar, útvegsbónda frá Sandhúsi í Mjóafirði, og átti hann fimm systkini. Fjölskyldan bjó á Norðfirði þar til Tryggvi var sjö ára, en þá flutti hún til Akureyrar.
Tryggvi útskrifaðist frá Menntaskólanum á Akureyri árið 1958 og lauk svo meistaraprófi í íslensku frá Háskóla Íslands 1968 með málfræði og norræn fræði sem sérgreinar. Hann stundaði svo nám í málvísindum við Háskólann í Björgvin í Noregi 1968 til 70 þar sem hann kenndi einnig norrænu. Hann lærði svo sögu, heimspeki og málvísindi við Edinborgarháskóla í Skotlandi á árunum 1994 til 1995.
Tryggvi var skipaður skólameistari við MA árið 1972, þá 34 ára gamall, og gegndi stöðunni allt til ársins 2003. Áður hafði hann meðal annars starfað sem blaðamaður við Tímann og Ríkisútvarpið. Hann var svo bæjarfulltrúi á Akureyri á árunum 1978 til 82 og deildarstjóri í skóla- og menningarmáladeild Norrænu ráðherranefndarinnar í Kaupmannahöfn 1986 til 90. Auk þess var hann formaður Háskólanefndar Akureyrar 1980 til 86, formaður stjórnar Hollvinasamtaka RÚV um tíma og svo formaður stjórnar Menningarfélagsins Hrauns í Öxnadal frá 2003.
Tryggvi kvæntist Margréti Eggertsdóttur kennara árið 1959 og eignuðust þau sex börn – Arnheiði kennara, Eggert rekstrarverkfræðing, Fanny Kristínu sagnfræðing, Gísla lögfræðing, Tryggva viðskiptafræðing og Svein rekstrarverkfræðing. Barnabörnin eru átján og barnabarnabörnin sjö.