Innlent

Vegasjoppan sem byggði kamar fyrir Kristján tíunda

Kristján Már Unnarsson skrifar
Þuríður Þorleifsdóttir, safnstjóri Verslunarminjasafnsins á Hvammstanga, sýnir ljósmyndir frá heimsókn Kristjáns tíunda konungs í verslunina Norðurbraut árið 1936.
Þuríður Þorleifsdóttir, safnstjóri Verslunarminjasafnsins á Hvammstanga, sýnir ljósmyndir frá heimsókn Kristjáns tíunda konungs í verslunina Norðurbraut árið 1936. Egill Aðalsteinsson

Þjóðvegasjoppan íslenska er loksins að fá sinn sess í menningarsögu landsins. Á Verslunarminjasafninu á Hvammstanga er heil sjoppa að bætast í flokk safngripa og kannski ein sú merkasta á landinu.

Í beinni útsendingu í kvöldfréttum Sýnar frá Hvammstanga var sagt frá versluninni Norðurbraut sem reis árið 1930 við gatnamót Norðurlandsvegar og afleggjarans að Hvammstanga. Þuríður Þorleifsdóttir, safnstjóri Verslunarminjasafnsins á Hvammstanga, telur að hún gæti verið elsta vegasjoppa landsins, í það minnsta sú elsta á Norðurlandi.

Gamla þjóðvegasjoppan verður tengd við Verslunarminjasafnið á Hvammstanga með tengibyggingu.Egill Aðalsteinsson

Heimamenn á Hvammstanga hafa í sjálfboðavinnu með stuðningi frá Minjastofnun unnið að endurgerð Norðurbrautar undanfarin ár. Innréttingarnar eru upprunalegar, sjoppulúgan og hillurnar, en einnig veggþiljurnar. Þuríður vonast til að unnt verða að opna hana sem hluta af safninu eftir eitt ár.

Verslunin Norðurbraut stóð við gatnamót Norðurlandsvegar og Hvammstangavegar.Verslunarminjasafnið, Hvammstanga

Á einn vegginn er búið að hengja upp gamla innkaupapoka búðarinnar þar sem taldar eru upp vörur sem fengust: Tóbak, sælgæti, öl, ávextir og margskonar vörur fyrir ferðamenn. Hvorki voru þó seldar pylsur né hamborgarar, segir Þuríður.

Kristján tíundi, síðasti konungur Íslands, búinn að ganga erinda sinna. Verslunin Norðurbraut fyrir aftan.Verslunarminjasafnið, Hvammstanga

Á veggnum eru einnig gamlar ljósmyndir af heimsókn Kristjáns tíunda, konungs Danmerkur og Íslands, í verslunina árið 1936 en hann var þá á ferð um Norðurland. Þuríður segir okkur frá því að sérstakur kamar hafa verið reistur fyrir konunginn við búðina.

En hefur þessi konunglegi kamar varðveist? Þeirri spurningu er svarað hér í frétt Sýnar:

Húnaþing vestra Söfn Kóngafólk Verslun

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