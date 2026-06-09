Vegasjoppan sem byggði kamar fyrir Kristján tíunda Kristján Már Unnarsson skrifar 9. júní 2026 23:40 Þuríður Þorleifsdóttir, safnstjóri Verslunarminjasafnsins á Hvammstanga, sýnir ljósmyndir frá heimsókn Kristjáns tíunda konungs í verslunina Norðurbraut árið 1936. Egill Aðalsteinsson Þjóðvegasjoppan íslenska er loksins að fá sinn sess í menningarsögu landsins. Á Verslunarminjasafninu á Hvammstanga er heil sjoppa að bætast í flokk safngripa og kannski ein sú merkasta á landinu. Í beinni útsendingu í kvöldfréttum Sýnar frá Hvammstanga var sagt frá versluninni Norðurbraut sem reis árið 1930 við gatnamót Norðurlandsvegar og afleggjarans að Hvammstanga. Þuríður Þorleifsdóttir, safnstjóri Verslunarminjasafnsins á Hvammstanga, telur að hún gæti verið elsta vegasjoppa landsins, í það minnsta sú elsta á Norðurlandi. Gamla þjóðvegasjoppan verður tengd við Verslunarminjasafnið á Hvammstanga með tengibyggingu.Egill Aðalsteinsson Heimamenn á Hvammstanga hafa í sjálfboðavinnu með stuðningi frá Minjastofnun unnið að endurgerð Norðurbrautar undanfarin ár. Innréttingarnar eru upprunalegar, sjoppulúgan og hillurnar, en einnig veggþiljurnar. Þuríður vonast til að unnt verða að opna hana sem hluta af safninu eftir eitt ár. Verslunin Norðurbraut stóð við gatnamót Norðurlandsvegar og Hvammstangavegar.Verslunarminjasafnið, Hvammstanga Á einn vegginn er búið að hengja upp gamla innkaupapoka búðarinnar þar sem taldar eru upp vörur sem fengust: Tóbak, sælgæti, öl, ávextir og margskonar vörur fyrir ferðamenn. Hvorki voru þó seldar pylsur né hamborgarar, segir Þuríður. Kristján tíundi, síðasti konungur Íslands, búinn að ganga erinda sinna. Verslunin Norðurbraut fyrir aftan.Verslunarminjasafnið, Hvammstanga Á veggnum eru einnig gamlar ljósmyndir af heimsókn Kristjáns tíunda, konungs Danmerkur og Íslands, í verslunina árið 1936 en hann var þá á ferð um Norðurland. Þuríður segir okkur frá því að sérstakur kamar hafa verið reistur fyrir konunginn við búðina. En hefur þessi konunglegi kamar varðveist? Þeirri spurningu er svarað hér í frétt Sýnar: Húnaþing vestra Söfn Kóngafólk Verslun Tengdar fréttir Borða svið til styrktar endurbyggingu „elstu vegasjoppu landsins“ Íbúar á Hvammstanga og nærsveitum munu koma saman til sérstakrar sviðamessu á laugardag þar sem ágóðinn mun renna til endurbyggingar á Norðurbraut, sem lýst hefur verið sem elstu vegasjoppu landsins. 27. október 2022 09:30 Mest lesið Safnað fyrir foreldra Bergs Ottós Innlent „Fórnarlambið látið borga brúsann“ Innlent „Vona að Uber fái aldrei leyfi til að starfa á Íslandi“ Innlent Magga Friðriks leitar til almennings eftir stuðningi Innlent Skuldbundu sig í fjögur ár en farin eftir átján mánuði Innlent Aðalsteinn hleypur í skarðið Innlent Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Erlent Marius látinn laus Erlent „Þetta er hreinn uppspuni“ Innlent Hringbraut eins og rússnesk rúlletta Innlent Fleiri fréttir Samþykkt frumvarpsins framkalli ekki sigurtilfinningu Vegasjoppan sem byggði kamar fyrir Kristján tíunda Hlekktist í lendingu á Egilsstaðaflugvelli Fær nýjar kröfur fimmtán mánuðum eftir andlát eiginkonunnar Sósíalisti fékk boðsferð til Kína Olíumengun í Kópavogslæk „Netglæpamenn munu nýta sér þetta hratt og á skaðlegan hátt“ No Borders hvetja til andspyrnu gegn brottfararstöð Hringbraut eins og rússnesk rúlletta Handtekinn á bíl með nagladekkjum „Þetta er hreinn uppspuni“ Fjöldi netbrota fjórfaldast og dómsmálaráðherra í beinni um brottfararstöð „Vona að Uber fái aldrei leyfi til að starfa á Íslandi“ Umdeild brottfararstöð leidd í lög Fimm úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald Hætta aftur rannsókn á Múlaborgarmálum Íbúar á flæðiskeri staddir eftir samdrátt í umsvifum Icelandair Telja Ríkisútvarpið bullandi hlutdrægt í ESB-málinu Landris og kvikusöfnun heldur áfram Trúir ekki öðru en að nýir herrar fjarlægi „níðstöngina“ Enginn þurfi að óttast að vera skilinn frá maka sínum Safnað fyrir foreldra Bergs Ottós Áfrýjar ekki dómi fyrir brot á Múlaborg Gervigreindin aukið hraða netsvika gríðarlega Góður gangur í fundarhöldum um þinglok Enn tekist á um þingstörfin og gervigreindin eykur hættuna á netglæpum Jóna Árný endurráðin bæjarstjóri „Fórnarlambið látið borga brúsann“ Skoða hvernig brotthvarfi Bandaríkjanna úr hafrannsóknum verður mætt Rúmlega átján þúsund skiluðu ekki framtali Sjá meira