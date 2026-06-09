Þorsteinn Már Baldvinsson, stjórnarformaður Samherja, ætlar ekki að eyða 25 milljónum króna í úthringiver í ágúst líkt og fullyrt er í fyrirsögn ristjórnarpistilsins Orðið á götunni á DV.
Fyrr í dag var Orðið á götunni birt á DV með fyrirsögninni Þorsteinn Már ætlar að borga 25 milljónir króna fyrir úthringiver í ágúst.
Þar segir að fregnir hafi borist fréttastofu DV þess efnis að Þorsteinn ætli að gera slíkt til að koma í veg fyrir að fólk greiði atkvæði með áframhaldandi aðildarviðræðum Íslands við ESB. Atkvæðagreiðslan verður þann 29. ágúst.
„Þetta er bara hreinn uppspuni, algjör uppspuni,“ segir Þorsteinn Már í samtali við fréttastofu aðspurður hvort eitthvað sé til í fullyrðingunum.
Hann vildi ekki tjá sig um þær að öðru leyti.
Í pistlinum kemur einnig fram að forsvarsmenn stærri fyrirtækja í sjávarútvegi vilji halda áfram að taka lán í erlendri mynt og greiða þar með hóflegri vexti á sama tíma og samkeppnisaðilar þeirra borgi hærri vexti af íslenskum lánum.
„Vitað er að sum sjávarútvegsfyrirtæki og fleiri stórfyrirtæki, eins og til dæmis Kaupfélag Skagfirðinga sem starfar í sjávarútvegi, landbúnaði, fullvinnslu landbúnaðarafurða, iðnaði, verslun og þjónustu – nánast um allt atvinnulífið – eru óhikað að ráðstafað fúlgum fjár í hræðsluáróður gegn því að þjóðin geti gætt hagsmuna sinna. Að Þorsteinnn Már ætli að greiða 25 milljónir fyrir rekstur á úthringiveri í ágúst er bara eitt af mörgum dæmum,“ segir í pistlinum.