Gerir Repúblikönum á þingi enn lífið leitt Samúel Karl Ólason skrifar 9. júní 2026 23:12 Todd Blanche, Donald Trump og Bill Pulte. Vísir/AP Donald Trump tilnefndi í gær formlega Todd Blanche til embættis dómsmálaráðherra. Blanche hefur um nokkuð skeið starfað sem starfandi ráðherra, síðan Trump rak Pam Bondi, en á þeim tíma hefur hann þótt umdeildur í starfi og verið sakaður um að hegða sér eins og hann sé ennþá einkalögmaður forsetans. Þetta er önnur tilnefning eða skipun Trumps í mikilvægt embætti sem gæti reynst Repúblikönum á þingi erfitt að kyngja. Áður hafði Trump skipað bandamann sinn Bill Pulte í embætti yfirmanns leyniþjónusta Bandaríkjanna, tímabundið, en hann hefur enga reynslu af leyniþjónustum eða herþjónustu og þykir bæði Demókrötum og Repúblikönum að hann sé ekki hæfur til að stýra átján leyniþjónustum Bandaríkjanna. Pulte er nú yfirmaður íbúðalánastofnunar Bandaríkjanna og þá stöðu hefur hann notað til að rannsaka meinta andstæðinga Trumps. Tilnefning Blanche í embætti dómsmálaráðherra og skipun Pulti í embætti þykja til marks um að Trump leggi sérstaka áherslu á að embættismenn séu hliðhollir honum. Umdeildur starfandi ráðherra Tilnefning Blanche var staðfest af Hvíta húsinu í gær. Hann var einkalögmaður Trumps um tíma og var svo gerður að næstráðanda í dómsmálaráðuneytinu þegar Pam Bondi stjórnaði þar. Þegar hún var rekin af Trump, meðal annars vegna þess að Trump þótti hún ekki ganga nægilega hart fram gegn pólitískum andstæðingum sínum, samkvæmt New York Times, tók Blanche við embættinu sem starfandi ráðherra. Blanche hefur í opinberum störfum sínum ítrekað lýst yfir skoðunum á því að framkvæmdavaldið, forsetaembættið, hafi umfangsmeiri valdheimildir en áður hefur verið talið. Þá hefur hann verið harðlega gagnrýndur vegna þess hvernig hann hélt á spöðunum þegar kom að birtingu Epstein-skjalanna svokölluðu. Todd Blanche, fyrrverandi einkalögmaður Trumps og starfandi dómsmálaráðherra.AP/Allison Robbert Umdeildasta verk hans snýr þó að samkomulagi sem hann gerði við Trump sjálfan vegna málaferla forsetans gegn Skattinum. Þetta samkomulag fól í sér að Trump og fjölskylda hans fengu formlega afsökunarbeiðni á því að skattskýrslum hans var lekið til fjölmiðla, ásamt skattskýrslum annarra auðmanna, þegar hann var fyrst forseti. Þá hefur Skattinum verið meinað að rannsaka Trump og fjölskyldu hans vegna mögulegra skattsvika. Trump mun lengi hafa verið til rannsóknar hjá Skattinum vegna gruns um að hann hafi vangreitt skatta um árabil. Sjá einnig: Bannar Skattinum að rannsaka Trump og fjölskyldu New York Times hefur fjallað um það að Trump gæti skuldað allt að hundrað milljónir dala í vangreidda skatta, sem hann mun komast hjá því að greiða vegna samkomulagsins. Þá fól samkomulagið einnig í sér að stofna átti sérstakan skaðabótasjóð til að greiða fólki sem telur sig fórnarlömb vopnvædds réttarkerfis skaðabætur. Sjóðinn átti meðal annars að nota til að greiða fólki sem dæmt var fyrir að ráðast á þinghús Bandaríkjanna árið 2021 skaðabætur. Trump náðaði þetta fólk á fyrsta degi annars kjörtímabils síns. Sjá einnig: Náðaði fólk sem beitti lögregluþjóna ofbeldi Dómarinn í máli Trumps gegn Skattinum hafði krafið dómsmálaráðuneytið um útskýringu á því hvernig Trump gæti setið beggja megin við borðið í málinu. Hún benti á að lögmenn ríkisstjórnarinnar hefðu aldrei varist gegn lögsókn Trumps, þótt þeir hefðu möguleika á því. Þetta sagði hún eftir að fyrrverandi dómarar báðu hana um að skoða hvort málaferlin væru réttmæt. Nokkrum dögum síðar lýsti Blanche því yfir að áðurnefnt samkomulag hefði náðst. Sjóður þessi varð strax mjög umdeildur en Blanche lýsti því nýverið yfir að búið væri að hætta við stofnun hans og þá meðal annars vegna mótmæla frá þingmönnum Repúblikanaflokksins. Það var eftir að Blanche fundaði með öldungadeildarþingmönnum Repúblikanaflokksins en þeim fundi hefur verið lýst af fólki sem sat hann sem „ótrúlega fjandsömum“. Sjóðurinn hefur ekki mælst vinsæll meðal bandarískra kjósenda og þykir vatn á myllu Demókrata fyrir þingkosningar í haust, eins og veislusalur Trumps og milljarðs dala fjárveiting sem hann vildi hans vegna. News — Nearly 2-hour meeting with Acting AG Todd Blanche and Senate Republicans was incredibly hostile, per multiple attendees.As many as 25 GOP senators spoke (this is very rare for these meetings), all in opposition to weaponization fund.R’s pitched specific ideas such as…— Andrew Desiderio (@AndrewDesiderio) May 21, 2026 Repúblikanar ósáttir við Blanche Samkvæmt reglum um tilnefningar til embætta vestanhafs þarf Blanche nú að senda gögn til öldungadeildarinnar. Þegar það hefur verið gert þurfa 28 dagar líða þar til dómsmálanefnd öldungadeildarinnar getur tekið tilnefninguna fyrir. Henni er stýrt af Chuck Grassley. Samkvæmt greiningu Punchbowl News gæti sá fundur farið fram um miðjan júlí og atkvæðagreiðsla í nefndinni í lok mánaðarins. Þá væri hægt að greiða atkvæði um tilnefninguna í öldungadeildinni áður en þingmenn fara í frí í ágúst. Hvort tilnefningin komist gegnum nefndina eða verði yfirhöfuð tekin fyrir þar er þó alls ekki öruggt. Demókratar hafa sagt að enginn þeirra muni greiða tilnefningu Blanche atkvæði og þá þarf ekki nema einn Repúblikani í dómsmálanefndinni að vera gegn honum til að stöðva tilnefninguna. Þar eru tveir Repúblikanar sem þykja líklegastir til að standa í vegi Blanche og þar með Trumps. Fyrstur er Thom Tillis. Hann hefur heitið því að standa í vegi allra þeirra sem hafa dregið úr alvarleika árásarinnar á þinghúsið. Hinn er John Cornyn, fráfarandi öldungadeildarþingmaður frá Texas. Cornyn var þar til nýlega talinn næstvaldamesti öldungadeildarþingmaður Repúblikanaflokksins en hann tapaði nýverið í forvali Repúblikana í Texas eftir að Trump lýsti yfir stuðningi við Ken Paxton, umdeildan mótframbjóðanda hans. Cornyn hefur meðal annars sagt að dómsmálaráðherra megi ekki starfa eins og lögmaður Trumps. Hann sé æðsti lögmaður Bandaríkjanna og hefur hann lítið tilefni til að verða við kröfum forsetans, sé hann ósammála þeim. Margir Repúblikanar reiddust Trump þegar hann lýsti yfir stuðningi við Paxton. Sjá einnig: Trump-liði vann og Demókratar fagna Takist að samþykkja tilnefningu Blanches úr dómsmálanefndinni eru fleiri þingmenn Repúblikanaflokksins sem hafa lýst yfir óvissu um tilnefninguna. Þeirra á meðal er Bill Cassidy. „Það þarf að sannfæra mig um að Todd sé ekki einkalögmaður Trumps sem sé einnig dómsmálaráðherra. Heldur sé Todd dómsmálaráðherra sem var einkalögmaður Trumps,“ sagði Cassidy við blaðamann Punchbowl. Verði Blanche ekki staðfestur af öldungadeildinni getur hann þrátt fyrir það starfað um nokkuð langt skeið sem starfandi dómsmálaráðherra, vegna flókinna reglna. Harðar deilur um Pulte og FISA Hvað varðar Bill Pulte og skipun hans í embætti yfirmanns leyniþjónusta Bandaríkjanna (DNI), sem er ekki formleg tilnefning og á að vera tímabundin, eftir að Tulsi Gabbard sagði af sér í síðasta mánuði, þykir verulega ólíklegt að hún verði samþykkt af þinginu. Margir Repúblikanar eru andvígir skipuninni og það eru allir Demókratar einnig. Deilurnar um Pulte og embættið snúa einnig að deilum um FISA-lögin svokölluðu. Það er frumvarp sem mikið hefur verið deilt um á undanförnum mánuðum og árum. Í stuttu máli sagt snýr FISA-frumvarpið að framlengingu laga um eftirlit njósnastofnana með erlendum ríkisborgurum og því hvernig unnið er með gögn bandarískra ríkisborgara sem þvælast inn í það eftirlit. Heimildir leyniþjónusta og öryggisstofnana Bandaríkjanna til að hlera erlenda aðila án dómsúrskurðar renna að óbreyttu úr gildi þann 12. júní eða á föstudaginn. Bill Pulte er dyggur stuðningsmaður Trumps en mörgum þingmönnum þykir hann óhæfur til að leiða leyniþjónustur Bandaríkjanna.AP/Mark Schiefelbein Margir innan þingflokks Repúblikanaflokksins eru andvígir þessu frumvarpi og flestir vegna þess hvernig unnið er með gögn bandarískra ríkisborgara. Hinsvegar var útlit fyrir að leiðtogar Repúblikanaflokksins væru nærri því að gera samkomulag við Demókrata um að fá þá til að hjálpa við að koma frumvarpinu í gegn, á þeim grunni að heimildirnar séu mikilvægar þjóðaröryggi Bandaríkjanna. Það er að segja, þar til Trump lýsti yfir að hann ætlaði að skipa Pulte í embætti DNI, tíu dögum áður en FISA-lögin falla úr gildi. Demókratar segja of marga innan flokksins ekki treysta Trump og Pulte til að meðhöndla umrædd gögn og nota heimildirnar ekki gegn þeim sem Trump telur andstæðinga sína. John Thune, leiðtogi Repúblikana í öldungadeildinni, hefur slegið á svipaða strengi og sagt að það væri rangt að vopnvæða þetta embætti. Því ætti að vera sinnt af atvinnumönnum. Aðrir Repúblikanar hafa neitað að styðja skipun Pulte. Thune sagði við blaðamenn í morgun að Hvíta húsið verði að leysa úr FISA-hnútnum, ef svo má segja, og fá Demókrata aftur að borðinu. Hvenær það gæti gerst, sagðist Thune ekki vita. Mike Johnson, forseti fulltrúadeildarinnar, fundaði með Trump í kvöld um skipun Pulte. Johnson og aðrir Repúblikanar eru sagðir hafa beðið Trump um að tilnefna formlega einhvern annan í embættið, svo hægt sé að samþykkja það og koma FISA-frumvarpinu gegnum þingið. Trump virðist ekki hafa áhuga á að koma til móts við þingmenn að nokkru leyti. Hann lýsti því yfir í kvöld að Pulte muni taka við stjórn leyniþjónusta Bandaríkjanna sem starfandi DNI föstudaginn 19. júní, nærri því tveimur vikum fyrr en áður stóð til. Þá sagði Trump að samhliða því starfi muni Pulte áfram stýra íbúðalánastofnun alríkisins. Færsla Trumps af Truth Social í kvöld. Bandaríkin Donald Trump Fréttaskýringar Þingkosningar í Bandaríkjunum Tengdar fréttir Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Donald Trump gekk út úr viðtali sem birt var um helgina eftir að fréttakona mótmælti staðhæfingum hans um kosningasvindl í Kaliforníu og í forsetakosningunum 2020. 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