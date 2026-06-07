Erlent

Íranir skjóta á Ísrael

Agnar Már Másson skrifar
Ísraelska loftvarnarkerfið skaut niður fjölda loftskeyta yfir Ísrael í kvöld. Þessi mynd var tekin í Hadera í norðanverðu landinu.
Ísraelska loftvarnarkerfið skaut niður fjölda loftskeyta yfir Ísrael í kvöld. Þessi mynd var tekin í Hadera í norðanverðu landinu. AP

Íranir gerðu í kvöld loftárás á Ísrael í kjölfar þess að Ísraelsmenn gerðu árásir í höfuðborg Líbanon fyrr í dag þrátt fyrir að vopnahlé eigi að vera í gildi þar. Þetta er fyrsta árás Írana á Ísrael í tæpan mánuð. Ísraelsmenn heita hefndum.

Frá þessu greinir Times of Israel en Ísraelsher greindi einnig frá þessu í yfirlýsingu um klukkan 19 að íslenskum tíma. Herinn segist hafa skotið niður allar skotflaugarnar í fyrstu bylgju árásanna, en fleiri eldflaugar séu á leiðinni.

Fyrr í dag hafði ísraelski herinn sagst vera að búa sig undir eldflaugaárás frá Íran á komandi klukkustundum, í kjölfar árásar sem Ísraelsmenn höfðu gert í líbönsku höfuðborginni Beirút fyrr í dag.

Muni ekki umbera brot á vopnahléi

Times of Israel skrifa nú að loftvarnarsírenur ómi víða um Ísrael. Þar segir að engar fregnir hafi borist af mannsfalli eða áverkum á fólki vegna árásanna. 

Þetta er fyrsta árás Írana á Ísrael frá því að vopnahlé tók gildi 10. apríl. 

Íranski byltingarvörðurinn hefur birt yfirlýsingu þar sem fram kemur að ef Ísraelar hætti ekki að ráðast á Líbanon, muni þeir gera stærri áras.

Mohzen Rzaee, fyrrverandi yfirmaður byltingarvarðarins og ráðgjafi æðstaklerksins, skrifar á X að Íranir hafi ítrekað lýst því yfir að þeir myndu ekki umbera brot á vopnahléi eða árásir á Líbanon. „Í kvöld fengu árásaraðilarnir sitt svar. Þetta er viðvörun til þeirra um að hætta sínum illgjörðum; sérhver ný aðgerð mun mæta harðari viðbrögðum og meiri kostnaði,“ skrifar hann.

Þetta myndband sem var tekið í íran sýnir eldflaugum skotið að Ísrael.

Íranska höfuðborgin „mun brenna“

Ísraelsmenn heita hefndum. 

„Í kvöld mun Teheran brenna,“ skrifar Ben-Gvir, þjóðaröryggisráðherra Ísraels, á X og vísar þar til höfuðborgar Írans.

Á miðvikudag höfðu borist af því fréttir að stjórnvöld í Ísrael og Líbanon hefðu samþykkt að koma á vopnahléi í nokkrum viðræðulotum. Samkvæmt fyrsta samkomulagi þurfti Hezbollah, sem stýrir stórum hluta Suður-Líbanons, að hætta öllum árásum á Ísrael og flytja alla liðsmenn sína frá suðurhluta Líbanons. Þessu höfnuðu Hezbollah.

Fréttin hefur verið uppfærð.

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