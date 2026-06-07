Íranir skjóta á Ísrael Agnar Már Másson skrifar 7. júní 2026 19:23 Ísraelska loftvarnarkerfið skaut niður fjölda loftskeyta yfir Ísrael í kvöld. Þessi mynd var tekin í Hadera í norðanverðu landinu. AP Íranir gerðu í kvöld loftárás á Ísrael í kjölfar þess að Ísraelsmenn gerðu árásir í höfuðborg Líbanon fyrr í dag þrátt fyrir að vopnahlé eigi að vera í gildi þar. Þetta er fyrsta árás Írana á Ísrael í tæpan mánuð. Ísraelsmenn heita hefndum. Frá þessu greinir Times of Israel en Ísraelsher greindi einnig frá þessu í yfirlýsingu um klukkan 19 að íslenskum tíma. Herinn segist hafa skotið niður allar skotflaugarnar í fyrstu bylgju árásanna, en fleiri eldflaugar séu á leiðinni. Fyrr í dag hafði ísraelski herinn sagst vera að búa sig undir eldflaugaárás frá Íran á komandi klukkustundum, í kjölfar árásar sem Ísraelsmenn höfðu gert í líbönsku höfuðborginni Beirút fyrr í dag. Muni ekki umbera brot á vopnahléi Times of Israel skrifa nú að loftvarnarsírenur ómi víða um Ísrael. Þar segir að engar fregnir hafi borist af mannsfalli eða áverkum á fólki vegna árásanna. Þetta er fyrsta árás Írana á Ísrael frá því að vopnahlé tók gildi 10. apríl. Íranski byltingarvörðurinn hefur birt yfirlýsingu þar sem fram kemur að ef Ísraelar hætti ekki að ráðast á Líbanon, muni þeir gera stærri áras. Mohzen Rzaee, fyrrverandi yfirmaður byltingarvarðarins og ráðgjafi æðstaklerksins, skrifar á X að Íranir hafi ítrekað lýst því yfir að þeir myndu ekki umbera brot á vopnahléi eða árásir á Líbanon. „Í kvöld fengu árásaraðilarnir sitt svar. Þetta er viðvörun til þeirra um að hætta sínum illgjörðum; sérhver ný aðgerð mun mæta harðari viðbrögðum og meiri kostnaði,“ skrifar hann. Þetta myndband sem var tekið í íran sýnir eldflaugum skotið að Ísrael. Multiple Iranian ballistic missiles seen flying outbound from Central Iran towards Israel tonight. pic.twitter.com/RynlJ04Qec— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 7, 2026 Íranska höfuðborgin „mun brenna“ Ísraelsmenn heita hefndum. „Í kvöld mun Teheran brenna,“ skrifar Ben-Gvir, þjóðaröryggisráðherra Ísraels, á X og vísar þar til höfuðborgar Írans. Á miðvikudag höfðu borist af því fréttir að stjórnvöld í Ísrael og Líbanon hefðu samþykkt að koma á vopnahléi í nokkrum viðræðulotum. Samkvæmt fyrsta samkomulagi þurfti Hezbollah, sem stýrir stórum hluta Suður-Líbanons, að hætta öllum árásum á Ísrael og flytja alla liðsmenn sína frá suðurhluta Líbanons. Þessu höfnuðu Hezbollah. Fréttin hefur verið uppfærð. Íran Ísrael Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Mest lesið Dæmdur fyrir tvær nauðganir: Kom steinmunum fyrir í kynfærum konu Innlent Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Innlent Bregðast við skammarbréfi Þorgerðar og félaga Erlent Óttaslegnir íbúar binda vonir við nýjan meirihluta Innlent Hætt við sýningarflug Airbus-þotu yfir Reykjavík Innlent Stór rafmagnsflugvél reynd fyrir fyrsta flug Erlent „Þetta er bara alveg svívirðilegt“ Innlent Braut kynferðislega á stúlku sem lá með skerta meðvitund á bráðamóttökunni Innlent Íranir skjóta á Ísrael Erlent Harður árekstur á Reykjanesbraut Innlent Fleiri fréttir Íranir skjóta á Ísrael Stór rafmagnsflugvél reynd fyrir fyrsta flug Bregðast við skammarbréfi Þorgerðar og félaga Fær fangelsisfrí til að heimsækja móður sína Lungnaígræðsla ekki lækning heldur sjúkdómaskipti Sátu að sumbli þegar eldur blossaði skyndilega upp í bifreið Fengu yfir sig holskeflu haturs eftir að þau ákváðu að binda enda á meðgönguna Pútín hafnar fundi með Selenskí og ítrekar kröfur Rússa Vill fá Ísland inn og tólf í viðbót Nýr leki á rússneskum hluta geimstöðvarinnar Danska lögreglan komin með nóg af drukknum börnum Hafði leigutekjur af húsnæði krúnunnar Breyttu fósturvísum af meiri nákvæmni en áður „Menningarleg hnignun“: Bandaríkjastjórn skýtur á Breta vegna Nowak Mette-Marit á biðlista fyrir lungnaígræðslu Segir Kúbu næsta á eftir Íran Repúblikanar unnu kjördæmastríðið „Ekki óttast leiðina út úr þessu stríði“ Hezbollah harðneitar samkomulagi Ísraels og Líbanons Höfuðpaur í Foxtrot hafi skipulagt sprengju- og skotárásir í Noregi Pelley látinn fjúka og óvissa uppi um framtíð 60 mínútna Maður sem tók tíu í gíslingu í Kaliforníu skotinn til bana Týndur í sex daga en komst einn niður af Everest Taívanar líta til Úkraínu og Íran Albanir mótmæla harðlega fyrirhugaðri milljarðamæringaparadís Trump verður að leita samþykkis þingsins fyrir aðgerðum í Íran Samþykkja að koma á vopnahléi Vilja banna rússneska túrista Árásir á Pétursborg á fyrsta degi fjárfestaráðstefnu Pútíns Sami flugmaðurinn skotinn niður yfir Íran og yfir Kúveit Sjá meira