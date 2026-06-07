Héraðsdómur Reykjaness dæmdi á dögunum karlmann í fjögurra og hálfs árs fangelsi fyrir að nauðga tveimur konum. Í öðru málinu kom hann steinmunum fyrir í kynfærum þolanda síns.
Bæði málin sem maðurinn var ákærður fyrir vörðuðu atvik sem áttu sér stað árið 2023. Hið fyrra í apríl þess árs og hið síðara í október.
Þess má geta að nafn mannsins hefur verið fjarlægt úr dómnum.
Annars vegar var honum gefið að sök að hafa samræði og/eða önnur kynferðismök við konu án hennar samþykkis á ótilgreindu gistiheimili. Þar mun maðurinn hafa notfært sér að konan gat ekki spornað við verknaðinum sökum áhrifa áfengis og svefndrunga.
Hins vegar var hann ákærður fyrir nauðga annarri konu með því að „strjúka ber kynfæri hennar og endaþarm og setja ávalan stein upp í leggöng hennar og ílanga steinstyttu upp í endaþarm hennar.“ Þar var hann einnig sagður hafa notfært sér ástand þolanda síns sem gat ekki spornað við verknaðinum sökum áhrifa lyfja og svefndrunga.
Maðurinn og konan í fyrra málinu höfðu átt í ástarsambandi fyrir mörgum árum og haldið vinskap eftir sambandsslitin. Hann neitaði sök, sagði að þau tvö hefðu verið í keleríi uppi í rúmi á þessu gistiheimili, en hún sofnað og hann þá hætt.
Í málinu lágu þó fyrir samskipti þeirra á milli þar sem maðurinn sendi henni meðal annars: „Í apríl síðastliðinn þegar ég gekk of langt að hluta til vegna þess að þú treystir mér og ég upplifi tilfinningar sem ég hélt ég ætti ekki til lengur. Þú varst svo falleg sátt og sofandi og neitaðir aldrei en ég átti að vita betur.“
Þá sagði hann jafnframt: „Ef þú hefðir kært mig hefði ég játað allt.“
Fyrir dómi skýrði hann þessi orð sín með þeim hætti að hann hefði ekki verið að tala um nauðgun heldur að hann hafi verið að kyssa og káfa á henni.
Í umræddum samskiptum spurði konan hvort hann hafi nauðgað henni í umrætt skipti, og svaraði hann: „Þú dæmir um það fyrir þig sjálf“.
Í síðara málinu lýsti hin konan því að hafa vaknað um morgun, eftir að hafa leyft manninum að gista hjá sér, sárþjáð. Þá hafi hún verið með steina í kynfærunum, og að mjög illa hafi gengið að ná þeim út. Hún sagði engan annan en manninn koma til greina.
Maðurinn lýsti atvikum málsins fyrir dómi þannig að hann hafi verið að nudda fætur konunnar, og svo kynfæri hennar. Þetta hafi verið með samþykki konunnar. Þá hafi hann sett „lítinn dildó“ úr „einhvers konar gleri“. Hann sagðist hafa haldið í einhvers konar enda á stykkinu en endinn hefði brotnað af og hann „missti hann í rauninni inn í endaþarminn“.
Hjá lögreglu hafði maðurinn þó sagt: „Ég er sekur, ég játa það og er búinn að hugsa mikið um þetta og á sko enga skýringu af, jú ég man alveg eftir þessu og ég vil meina að þetta sé ekki nauðgun heldur kynferðismisnotkun sem er aðeins vægara orð yfir sama hlutinn.“
Maðurinn var sakfelldur í báðum málunum. Í dómnum segir að bæði brotin hafi beinst að konum sem voru í viðkvæmri stöðu, og í báðum tilfellum hafi hann verið meðvitaður um það. Þó kemur fram að maðurinn hafi sjálfur glímt við umtalsverða vanheilsu.
Líkt og áður segir var maðurinn dæmdur í fjögurra ára og sex mánaða fangelsi. Þá er honum gert að greiða hvorri konunni um sig tvær milljónir króna, og þá þarf hann að greiða samanlagt tæplega fimm og hálfa milljón í annan kostnað vegna málsins.