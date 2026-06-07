Innlent

Fram­tíð Moskítóflugunnar á Ís­landi ó­ljós en ræðst á næstu vikum

Jón Þór Stefánsson skrifar
Gísli Már Gíslason líffræðingur. Moskítófluga til hægri.
Gísli Már Gíslason líffræðingur. Moskítófluga til hægri. Vísir/Getty

Framtíð Moskítóflugunnar hér á landi er óráðin. Staða hennar gæti þó skýrst í þessum mánuði. Gísli Már Gíslason, prófessor emeritus í líffræði, segir að það kæmi honum ekki á óvart ef flugan myndi koma sér fyrir fyrst hún sé mætt til landsins.

Síðasta haust fundust moskítóflugur á þremur stöðum á Íslandi. Annars vegar var það tegundin Culiseta annulata sem fannst Mógilsá í Kollafirði. Skömmu síðar greindist hún einnig í Kjós.

„Þær lifa sem fullorðnar flugur yfir veturinn. Þær hefðu ekkert farið að verpa fyrr en um þetta leyti, þegar þær fara að skríða út úr húsum og öðru þar sem hiti er yfir frostmarki. Þá eiga þær eftir að verpa, og sá lífsferill getur tekið allt að fjórar vikur þangað til maður verður var við þær aftur,“ segir Gísli í samtali við fréttastofu.

Hann bendir á að þær flugur hafi ekki verið í miklu magni, ekkert hafi farið fyrir þeim nema þegar beita var sett fyrir þær.

Neðanjarðarlestaflugan

Hins vegar fundust moskítóflugur í hesthúsi í Ölfusi. Þær voru í talsvert meira magni, og af tegundinni Culex pipiens f. molestus.

„Þær lifa í þessu hlandi og skít sem er hálfhrært saman. Lirfurnar þær eru þar, og þær eru að klekjast í fullorðnar flugur,“ segir Gísli.

Þar sem sú tegund fannst bara á þeim bæ er verið að gera tilraunir við að útrýma þeim. Það er gert með silíkon efni sem lætur lirfurnar kafna.

„Ef sú tegund kæmi út þá myndi hún dreifa sér, en hún virðist ekki hafa dreift sér. Ég veit ekki hvernig hún komst þangað, gæti hafa verið með einhverjum vörum sem voru fluttar.“

Á þessari mynd er hægt að sjá stærðir flugnanna samanborið við hrísgrjón.Vísir/Heiðar

Gísli bendir á að sú tegund gangi undir nafni sem vísar til neðanjarðarlestarkerfi Lundúna: London Underground mosquito.

„Hún heldur sig í þessum pollum og öðru sem er við teinana í neðanjarðarkerfinu og er að bíta fólk á pöllunum.“

Heldur að þær geti lifað ágætis lífi

Að sögn Gísla eru báðar þessar tegundir algengar um alla Evrópu. Sú sem fannst í Kollafirði og í Kjós finnst bæði í Norður-Noregi og fyrir sunnan við Miðjarðarhafið.

„Þannig ég held að þær geti lifað hérna ágætis lífi, eða fengið hér einhverja fótfestu, en við vitum það ekki enn þá fyrr en við sjáum hvort það komi ný kynslóð. Þetta voru svo örfá eintök. Þannig við vitum það ekki fyrr en í lok þessa mánaðar.“

Skordýr Dýr Moskítóflugur

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