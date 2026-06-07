Framtíð Moskítóflugunnar á Íslandi óljós en ræðst á næstu vikum Jón Þór Stefánsson skrifar 7. júní 2026 20:01 Gísli Már Gíslason líffræðingur. Moskítófluga til hægri. Vísir/Getty Framtíð Moskítóflugunnar hér á landi er óráðin. Staða hennar gæti þó skýrst í þessum mánuði. Gísli Már Gíslason, prófessor emeritus í líffræði, segir að það kæmi honum ekki á óvart ef flugan myndi koma sér fyrir fyrst hún sé mætt til landsins. Síðasta haust fundust moskítóflugur á þremur stöðum á Íslandi. Annars vegar var það tegundin Culiseta annulata sem fannst Mógilsá í Kollafirði. Skömmu síðar greindist hún einnig í Kjós. „Þær lifa sem fullorðnar flugur yfir veturinn. Þær hefðu ekkert farið að verpa fyrr en um þetta leyti, þegar þær fara að skríða út úr húsum og öðru þar sem hiti er yfir frostmarki. Þá eiga þær eftir að verpa, og sá lífsferill getur tekið allt að fjórar vikur þangað til maður verður var við þær aftur,“ segir Gísli í samtali við fréttastofu. Hann bendir á að þær flugur hafi ekki verið í miklu magni, ekkert hafi farið fyrir þeim nema þegar beita var sett fyrir þær. Neðanjarðarlestaflugan Hins vegar fundust moskítóflugur í hesthúsi í Ölfusi. Þær voru í talsvert meira magni, og af tegundinni Culex pipiens f. molestus. „Þær lifa í þessu hlandi og skít sem er hálfhrært saman. Lirfurnar þær eru þar, og þær eru að klekjast í fullorðnar flugur,“ segir Gísli. Þar sem sú tegund fannst bara á þeim bæ er verið að gera tilraunir við að útrýma þeim. Það er gert með silíkon efni sem lætur lirfurnar kafna. „Ef sú tegund kæmi út þá myndi hún dreifa sér, en hún virðist ekki hafa dreift sér. Ég veit ekki hvernig hún komst þangað, gæti hafa verið með einhverjum vörum sem voru fluttar.“ Á þessari mynd er hægt að sjá stærðir flugnanna samanborið við hrísgrjón.Vísir/Heiðar Gísli bendir á að sú tegund gangi undir nafni sem vísar til neðanjarðarlestarkerfi Lundúna: London Underground mosquito. „Hún heldur sig í þessum pollum og öðru sem er við teinana í neðanjarðarkerfinu og er að bíta fólk á pöllunum.“ Heldur að þær geti lifað ágætis lífi Að sögn Gísla eru báðar þessar tegundir algengar um alla Evrópu. Sú sem fannst í Kollafirði og í Kjós finnst bæði í Norður-Noregi og fyrir sunnan við Miðjarðarhafið. „Þannig ég held að þær geti lifað hérna ágætis lífi, eða fengið hér einhverja fótfestu, en við vitum það ekki enn þá fyrr en við sjáum hvort það komi ný kynslóð. Þetta voru svo örfá eintök. Þannig við vitum það ekki fyrr en í lok þessa mánaðar.“ Skordýr Dýr Moskítóflugur Mest lesið Dæmdur fyrir tvær nauðganir: Kom steinmunum fyrir í kynfærum konu Innlent Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Innlent Bregðast við skammarbréfi Þorgerðar og félaga Erlent Óttaslegnir íbúar binda vonir við nýjan meirihluta Innlent Hætt við sýningarflug Airbus-þotu yfir Reykjavík Innlent Stór rafmagnsflugvél reynd fyrir fyrsta flug Erlent „Þetta er bara alveg svívirðilegt“ Innlent Íranir skjóta á Ísrael Erlent Braut kynferðislega á stúlku sem lá með skerta meðvitund á bráðamóttökunni Innlent Harður árekstur á Reykjanesbraut Innlent Fleiri fréttir Framtíð Moskítóflugunnar á Íslandi óljós en ræðst á næstu vikum Taka L-listann með sér í meirihluta Óumflýjanlegt að atvinnuleysi aukist Óttaslegnir íbúar binda vonir við nýjan meirihluta Hætt við sýningarflug Airbus-þotu yfir Reykjavík Braut kynferðislega á stúlku sem lá með skerta meðvitund á bráðamóttökunni Aðstoðuðu ferðamenn að Fjallabaki „Það er prjónabylting í gangi á Íslandi“ Frábær árangur Teits í alþjóðlegri keppni Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Rýnt í stöðu Icelandair og prjónagarn selst upp Gæslan fylgist grannt með rússnesku skipi Dæmdur fyrir tvær nauðganir: Kom steinmunum fyrir í kynfærum konu „Þetta er bara alveg svívirðilegt“ Tilkynnt í annarlegu ástandi og reyndist vera á stolnum bíl Kærðir fyrir að aka á nagladekkjum Harður árekstur á Reykjanesbraut Fjármálastjórinn verður sveitarstjóri Bjóða bæjarbúum á bakgarðstónleika Segir hægrið sækja fram gegn náttúruvernd og mannréttindum Leigubílstjóri jók hraðann á rauðu ljósi og ók á eldri konu Ásta endurráðin í Bláskógabyggð Þyrlan kölluð út vegna bílveltu Sjálfstæðisflokkur tekur Framsókn með sér í meirihluta Sögðust ekki ætla að setja börn í lokað búsetuúrræði en nú er tónninn annar Áhyggjur Barnaheilla, veikindi prinsessu og sjómannadagur Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Grunaður um fíkniefnabrot á reynslulausn og neitaði að gefa upp nafn Önnur stúlka grunuð um að hafa sparkað ítrekað í hana Kveður eftir ævilangt starf Sjá meira