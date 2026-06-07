Innlent

Hætt við sýningarflug Airbus-þotu yfir Reykja­vík

Kristján Már Unnarsson skrifar
Þessi Airbus-þota Icelandair, Hofsjökull, kom til landsins í lok marsmánaðar. Þotan sem kemur í kvöld er hvítmáluð en með merki Icelandair á stélinu og nafni félagsins á skrokknum.
Þessi Airbus-þota Icelandair, Hofsjökull, kom til landsins í lok marsmánaðar. Þotan sem kemur í kvöld er hvítmáluð en með merki Icelandair á stélinu og nafni félagsins á skrokknum. Icelandair/Ágúst Sigurjónsson

Nýjasta viðbótin í flugflota Icelandair, þota af gerðinni Airbus A320, er væntanleg til landsins um kvöldmatarleytið. Flugstjórinn Kári Kárason, flotastjóri Airbus-véla Icelandair, hafði áformað að fljúga henni yfir Reykjavík en núna hefur verið fallið frá þeim áformum.

Flugvélin fór í loftið frá Ostrava í Tékklandi klukkan 15:34 að íslenskum tíma. Kári áætlaði að vera yfir Reykjavík milli klukkan 19:15 og 19:30. Hann gerði ráð fyrir að taka aðflug yfir Reykjavíkurflugvöll og bjóst við að fara niður í 500 feta hæð yfir flugbrautinni.

Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Icelandair, hefur núna tjáð fréttastofu að ekkert verði af yfirfluginu yfir Reykjavík og vísaði til atviksins yfir Vestmannaeyjum. Flugvélin myndi fljúga beint til Keflavíkur.

Flugvélin var smíðuð árið 2015 og var áður hjá Wizz Air. Sætaskipan hefur verið breytt og vélin fengið íslenska skráningu, TF-IAT, að sögn Guðna Sigurðssonar, upplýsingafulltrúa Icelandair. 154 sæti eru í vélinni, þar af 16 á Saga premium. Ekki hafa verið settir skjáir í sætisbök en boðið verður upp á afþreyingarkerfi í streymi þar sem farþegar nota eigið tæki.

Icelandair ákvað að leigja þessa vél vegna seinkunar á afhendingu nýrrar Airbus A321-þotu, sem átti að vera sú sjöunda í nýja Airbus-flotanum en kemur ekki fyrr en í haust. Tafir urðu á afhendingu vélarinnar, sem átti að hlaupa í skarðið, og því þurfti félagið að taka inn aðra flugvél í blautleigu í nokkra daga í byrjun mánaðar frá flugfélaginu Heston Airlines í Litháen. Þeirri vél verður núna skilað.

Nýjasta Airbus A321-þota Icelandair, TF-IAE, Hofsjökull, við komuna til landsins þann 28. mars. Flugvélin sem kemur í kvöld er 6,9 metrum styttri, af gerðinni Airbus A320.Icelandair/Lukas Mach
Icelandair Airbus Reykjavíkurflugvöllur

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