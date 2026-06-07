Innlent

Drengurinn fannst heill á húfi

Agnar Már Másson skrifar
Lögregla á höfuðborgarsvæðinu lýsti eftir tólf ára dreng.
Lögregla á höfuðborgarsvæðinu lýsti eftir tólf ára dreng. Vísir/Vilhelm

Drengurinn sem lögregla lýsti eftir í kvöld er fundinn heill á húfi.

Lögreglan greinir frá þessu í tilkynningu. 

Lögreglumál

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