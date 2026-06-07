Innlent

Braut kyn­ferðis­lega á stúlku sem lá með skerta með­vitund á bráðamóttökunni

Jón Þór Stefánsson skrifar
Atvikið átti sér stað á Bráðamóttökunni í Fossvogi.
Atvikið átti sér stað á Bráðamóttökunni í Fossvogi. Vísir/Vilhelm

Karlmaður hlaut á dögunum skilorðsbundinn fangelsisdóm fyrir að áreita kynferðislega stúlku sem lá með skerta meðvitund í sjúkrarúmi á gangi bráðamóttökunnar Landspítalans í Fossvogi. Manninum var gefið að sök að kyssa stúlkuna á munninn og svo stinga fingrum sínum í munn hennar. Með því þótti hann sýna af sér ruddalegt og ósiðlegt athæfi.

Maðurinn hafði sjálfur verið í næsta rúmi við stúlkuna á ganginum. Hann hafði verið fluttur þangað með sjúkrabíl fyrr um kvöldið vegna ótilgreindra veikinda, en stúlkan var þar vegna mikillar ölvunar.

Atvikin sem málið varða áttu sér stað seint á laugardagskvöldi í júní 2024.

Svo virðist sem málið hafi komið upp þegar hjúkrunarfræðingur gekk fram hjá rúmi stúlkunnar og sá að maðurinn var í sleik við hana. Maðurinn var í kjölfarið færður inn í aðstandendaherbergi. Öryggisvörður á bráðamóttökunni sagðist einnig hafa séð manninn standa yfir stúlkunni og láta hana sleikja fingur sína, og sagðist einnig hafa séð hann kyssa hendur hennar, meðan stúlkan var með skerta meðvitund.

Stúlkan hins vegar mundi ekkert eftir atvikum málsins.

Sagðist vera að reyna að hjálpa henni

Maðurinn neitaði bæði að hafa kysst stúlkuna á munninn eða setja fingur upp í hana. Hann lýsti atburðunum þannig að stúlkan hafi kallað á hjálp og beðið um vatn og hann reynt að hjálpa henni. Þá hafi hann haldið um hönd hennar og kysst hana á höndina og strokið um höfuð hennar. Það sagðist hann hafa gert til að róa hana.

Dómnum þótti framburður mannsins ótrúverðugur, og taldi hann afskipti hans við stúlkuna hafa verið mjög óviðeigandi og óeðlileg, og var hann sakfelldur.

Maðurinn hlaut þriggja mánaða fangelsisdóm, skilorðsbundinn til tveggja ára. Honum er gert að greiða stúlkunni 400 þúsund krónur, og rúmar tvær milljónir króna í sakarkostnað.

Dómsmál Kynferðisofbeldi Ofbeldi gegn börnum Landspítalinn

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