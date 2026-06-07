Braut kynferðislega á stúlku sem lá með skerta meðvitund á bráðamóttökunni Jón Þór Stefánsson skrifar 7. júní 2026 16:01 Atvikið átti sér stað á Bráðamóttökunni í Fossvogi. Vísir/Vilhelm Karlmaður hlaut á dögunum skilorðsbundinn fangelsisdóm fyrir að áreita kynferðislega stúlku sem lá með skerta meðvitund í sjúkrarúmi á gangi bráðamóttökunnar Landspítalans í Fossvogi. Manninum var gefið að sök að kyssa stúlkuna á munninn og svo stinga fingrum sínum í munn hennar. Með því þótti hann sýna af sér ruddalegt og ósiðlegt athæfi. Maðurinn hafði sjálfur verið í næsta rúmi við stúlkuna á ganginum. Hann hafði verið fluttur þangað með sjúkrabíl fyrr um kvöldið vegna ótilgreindra veikinda, en stúlkan var þar vegna mikillar ölvunar. Atvikin sem málið varða áttu sér stað seint á laugardagskvöldi í júní 2024. Svo virðist sem málið hafi komið upp þegar hjúkrunarfræðingur gekk fram hjá rúmi stúlkunnar og sá að maðurinn var í sleik við hana. Maðurinn var í kjölfarið færður inn í aðstandendaherbergi. Öryggisvörður á bráðamóttökunni sagðist einnig hafa séð manninn standa yfir stúlkunni og láta hana sleikja fingur sína, og sagðist einnig hafa séð hann kyssa hendur hennar, meðan stúlkan var með skerta meðvitund. Stúlkan hins vegar mundi ekkert eftir atvikum málsins. Sagðist vera að reyna að hjálpa henni Maðurinn neitaði bæði að hafa kysst stúlkuna á munninn eða setja fingur upp í hana. Hann lýsti atburðunum þannig að stúlkan hafi kallað á hjálp og beðið um vatn og hann reynt að hjálpa henni. Þá hafi hann haldið um hönd hennar og kysst hana á höndina og strokið um höfuð hennar. Það sagðist hann hafa gert til að róa hana. Dómnum þótti framburður mannsins ótrúverðugur, og taldi hann afskipti hans við stúlkuna hafa verið mjög óviðeigandi og óeðlileg, og var hann sakfelldur. Maðurinn hlaut þriggja mánaða fangelsisdóm, skilorðsbundinn til tveggja ára. Honum er gert að greiða stúlkunni 400 þúsund krónur, og rúmar tvær milljónir króna í sakarkostnað. Dómsmál Kynferðisofbeldi Ofbeldi gegn börnum Landspítalinn Mest lesið Dæmdur fyrir tvær nauðganir: Kom steinmunum fyrir í kynfærum konu Innlent Bregðast við skammarbréfi Þorgerðar og félaga Erlent Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Innlent Stór rafmagnsflugvél reynd fyrir fyrsta flug Erlent „Þetta er bara alveg svívirðilegt“ Innlent Gæslan fylgist grannt með rússnesku skipi Innlent Leigubílstjóri jók hraðann á rauðu ljósi og ók á eldri konu Innlent Harður árekstur á Reykjanesbraut Innlent Sagan full af dæmum þar sem mikilvæg félög hverfa Viðskipti innlent Braut kynferðislega á stúlku sem lá með skerta meðvitund á bráðamóttökunni Innlent Fleiri fréttir Sýningarflug Airbus-þotu um kvöldmatarleytið Braut kynferðislega á stúlku sem lá með skerta meðvitund á bráðamóttökunni Aðstoðuðu ferðamenn að Fjallabaki „Það er prjónabylting í gangi á Íslandi“ Frábær árangur Teits í alþjóðlegri keppni Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Rýnt í stöðu Icelandair og prjónagarn selst upp Gæslan fylgist grannt með rússnesku skipi Dæmdur fyrir tvær nauðganir: Kom steinmunum fyrir í kynfærum konu „Þetta er bara alveg svívirðilegt“ Tilkynnt í annarlegu ástandi og reyndist vera á stolnum bíl Kærðir fyrir að aka á nagladekkjum Harður árekstur á Reykjanesbraut Fjármálastjórinn verður sveitarstjóri Bjóða bæjarbúum á bakgarðstónleika Segir hægrið sækja fram gegn náttúruvernd og mannréttindum Leigubílstjóri jók hraðann á rauðu ljósi og ók á eldri konu Ásta endurráðin í Bláskógabyggð Þyrlan kölluð út vegna bílveltu Sjálfstæðisflokkur tekur Framsókn með sér í meirihluta Sögðust ekki ætla að setja börn í lokað búsetuúrræði en nú er tónninn annar Áhyggjur Barnaheilla, veikindi prinsessu og sjómannadagur Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Grunaður um fíkniefnabrot á reynslulausn og neitaði að gefa upp nafn Önnur stúlka grunuð um að hafa sparkað ítrekað í hana Kveður eftir ævilangt starf Styrkja fjarskiptainnviði vegna almyrkvans en ítreka forgang 112 Nærbuxur í sundi landlægt vandamál Sérsveitaraðgerð á Akureyri Fólskuleg árás og óvinsæl sundtíska Sjá meira