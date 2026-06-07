Óttaslegnir íbúar binda vonir við nýjan meirihluta Sigurgeir Þorkelsson skrifar 7. júní 2026 17:25 „Við erum hrædd um börnin okkar, eignirnar okkar, friðhelgi… Við erum ógeðslega hrædd,“ sagði talskona íbúa í samtali við fréttastofu. Fimm kærur hafa verið lagðar fram vegna fyrirhugaðs flutnings Kaffistofu Samhjálpar að Grensásvegi 46. Íbúar lýsa yfir áhyggjum af því að starfsemi verði hafin í húsinu áður en niðurstaða úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála liggur fyrir. Undirskriftasöfnun stendur yfir á island.is og hópur íbúa krafði framboðin um svör fyrir borgarstjórnarkosningar. Svör bárust ekki frá Samfylkingu og Vinstrinu á meðan eina framboðið sem lýsti yfir fullum stuðningi við nýja staðsetningu kaffistofunnar voru Sósíalistar. Framboð sem hópurinn túlkar jákvæð gagnvart endurskoðun staðsetningar eru Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur, Framsókn og Viðreisn. Svör þeirra framboða sem ekki náðu kjöri í borgarstjórn verða hér undanskilin til einföldunar. Afdráttarlausust eru svör Sjálfstæðisflokks og Miðflokks. Sjálfstæðisflokkurinn vill „með virkum hætti aðstoða Samhjálp við að finna annað húsnæði á betri stað“ og Miðflokkurinn vill finna kaffistofunni „húsnæði við hæfi á heppilegum stað í borginni“ og að borgin styðji fjárhagslega við rekstur hennar. Íris Hrund Sigðardóttir er í forsvari fyrir hóp íbúa.Innsent „Við erum að setja pressu á að málið verði tekið upp aftur í umhverfis- og skipulagsnefnd. Á sama tíma gerum við okkur grein fyrir því að þau eru nýbyrjuð að starfa,“ segir Íris Hrund Sigurðardóttir sem er í forsvari fyrir íbúahópinn. Þeir flokkar sem nú mynda meirihluta voru gagnrýnir á meðferð málsins í umhverfis- og skipulagsnefnd á sínum tíma. „Þessir flokkar sem eru núna í meirihluta sendu okkur, þegar þeir voru í kosningabaráttu, yfirlýsingu um að þeir myndu með virkum hætti bregðast við þessum ágreiningi,“ segir Íris. Kæran enn í meðferð hjá úrskurðarnefnd Samkvæmt upplýsingum sem kærendur hafa fengið má Í tilkynningu sem íbúahópurinn sendi frá sér segir að þau búist við niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar um miðjan júní. Óvissa sé þó meðal þeirra um hvort kaffistofan hafi þá þegar hafið starfsemi. „Við höfum bent á, meðal annars í kærunum, að þessi ákvörðun er röng. Samkvæmt lögum er þetta óheimil starfsemi í þessum hverfiskjarna. Þetta er úrskurðarnefndin með til úrskurðar hjá sér, sem við erum alveg ágætlega bjartsýn á að fari okkur í vil en maður veit aldrei,“ segir Íris um óvissu íbúanna. Þá auki enn á óvissuna hve sértæk starfsemi Kaffistofu Samhjálpar sé og því sé skortur á fordæmum við úrvinnslu kæranna. Endurupptaka ákvörðunarinnar væri farsælasta lausnin „Farsælasta lausnin fyrir okkur, íbúana, er að þessi stjórnvaldsákvörðun sem tekin var hjá borginni á sínum tíma verði hreinlega endurupptekin og þau komist að annarri niðurstöðu. Samkvæmt lögum hafa þau enn þá heimild til þess, þau hafa þrjá mánuði til að taka stjórnvaldsákvörðun upp aftur. Eftir þessa þrjá mánuði hafa þau enn þá heimild til að afturkalla hana en það telst þá meira íþyngjandi.“ Safna undirskriftum á Ísland.is Yfir sjö hundruð einstaklingar hafa skrifað undir formlega áskorun á Ísland.is þar sem þess er krafist að borgin endurskoði staðsetninguna. Við að fletta tíu efstu nöfnunum á undirskriftalistanum (þegar þetta er skrifað) upp í símaskránni virðist sem þau séu öll með skráð heimilisfang í nágrenni við Grensásveg. Íris segir íbúasamtökin vilja koma á framfæri hve erfitt verði að snúa við ákvörðuninni eftir að kaffistofan tekur til starfa. Þá hafi þetta áhrif á ótal margt, en þó helst þá miklu öryggistilfinningu sem fólk í hverfinu upplifi. „Við höfum bara upplýsingar frá lögreglu um fjölda útkalla og tegund brota sem eiga sér stað í kringum Kaffistofu Samhjálpar. Þetta er þannig að lögregla kemur að meðaltali annan hvern dag. Það eru grunnskólar beggja megin kaffistofunnar: í tvö til þrjú hundruð metra fjarlægð eru sex hundruð börn í skóla. Það er leiksvæði við Grensásveg, það búa meira að segja börn í sama húsi. Það er verið að setja þetta inn í miðjuna á íbúahverfi, bókstaflega.“ „Við erum hrædd um börnin okkar, eignirnar okkar, friðhelgi… Við erum ógeðslega hrædd.“ Reykjavík Kaffistofa Samhjálpar Tengdar fréttir Segja borgaryfirvöld hafa brugðist íbúum algjörlega Íbúar í hverfi 108 lýstu á íbúafundi í gær yfir miklum vonbrigðum með ákvörðun Reykjavíkurborgar um að heimila staðsetningu Kaffistofu Samhjálpar á Grensásvegi. Um 200 íbúar samþykktu ályktun gegn flutningi kaffistofunnar og vilja að henni verði fundin hentugri staðsetning. 28. apríl 2026 12:32 Krefjast þess að framkvæmdir við Kaffistofuna verði stöðvaðar Fjörutíu og fjórir íbúar og fasteignaeigendur í hverfi 108 hafa lagt fram stjórnsýslukæru til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála vegna ákvörðunar Reykjavíkurborgar um að veita byggingarleyfi fyrir starfsemi kaffistofu Samhjálpar að Grensásvegi 46. Þau krefjast þess að framkvæmdir verði stöðvaðar og vilja að samþykki borgarinnar verði fellt úr gildi. 10. apríl 2026 13:36 Afgreiðslu frestað um viku Umhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkurborgar hefur frestað um viku að taka fyrir byggingaleyfisumsókn á Grensásvegi 46 vegna kaffistofu sem Samhjálp hyggst reka í húsinu. Til stóð að taka málið fyrir á fundi ráðsins í dag en af því verður ekki. 18. mars 2026 06:33 Mest lesið Dæmdur fyrir tvær nauðganir: Kom steinmunum fyrir í kynfærum konu Innlent Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Innlent Bregðast við skammarbréfi Þorgerðar og félaga Erlent Stór rafmagnsflugvél reynd fyrir fyrsta flug Erlent „Þetta er bara alveg svívirðilegt“ Innlent Braut kynferðislega á stúlku sem lá með skerta meðvitund á bráðamóttökunni Innlent Óttaslegnir íbúar binda vonir við nýjan meirihluta Innlent Hætt við sýningarflug Airbus-þotu yfir Reykjavík Innlent Harður árekstur á Reykjanesbraut Innlent Leigubílstjóri jók hraðann á rauðu ljósi og ók á eldri konu Innlent Fleiri fréttir Óumflýjanlegt að atvinnuleysi aukist Óttaslegnir íbúar binda vonir við nýjan meirihluta Hætt við sýningarflug Airbus-þotu yfir Reykjavík Braut kynferðislega á stúlku sem lá með skerta meðvitund á bráðamóttökunni Aðstoðuðu ferðamenn að Fjallabaki „Það er prjónabylting í gangi á Íslandi“ Frábær árangur Teits í alþjóðlegri keppni Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Rýnt í stöðu Icelandair og prjónagarn selst upp Gæslan fylgist grannt með rússnesku skipi Dæmdur fyrir tvær nauðganir: Kom steinmunum fyrir í kynfærum konu „Þetta er bara alveg svívirðilegt“ Tilkynnt í annarlegu ástandi og reyndist vera á stolnum bíl Kærðir fyrir að aka á nagladekkjum Harður árekstur á Reykjanesbraut Fjármálastjórinn verður sveitarstjóri Bjóða bæjarbúum á bakgarðstónleika Segir hægrið sækja fram gegn náttúruvernd og mannréttindum Leigubílstjóri jók hraðann á rauðu ljósi og ók á eldri konu Ásta endurráðin í Bláskógabyggð Þyrlan kölluð út vegna bílveltu Sjálfstæðisflokkur tekur Framsókn með sér í meirihluta Sögðust ekki ætla að setja börn í lokað búsetuúrræði en nú er tónninn annar Áhyggjur Barnaheilla, veikindi prinsessu og sjómannadagur Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Grunaður um fíkniefnabrot á reynslulausn og neitaði að gefa upp nafn Önnur stúlka grunuð um að hafa sparkað ítrekað í hana Kveður eftir ævilangt starf Styrkja fjarskiptainnviði vegna almyrkvans en ítreka forgang 112 Nærbuxur í sundi landlægt vandamál Sjá meira