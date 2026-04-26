Trump segir komið að Írönum að hringja

Fyrirhugaðar Bandaríkjamanna og Írana runnu enn einu sinni út í sandinn eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti skipaði erindrekum sínum að hætta við ferð til Islamabad í þeim tilgangi að funda með fulltrúum Írana.
Í færslu á eigin samfélagsmiðli gaf Trump í skyn að boltinn væri nú hjá Írönum.
„Ef þá langar að ræða við okkur þurfa þeir bara að hringja!!!“ skrifaði hann á Truth Social.
Þá sagði hann að tíma Steve Witkoff, sérstaks erindreka Bandaríkjanna, og Jared Kushner, tengdasonar hans, yrði betur varið færu þeir ekki alla leið til Islamabad líkt og fyrirhugað var. Tvennum sögum fór þó af því hvort viðræðurnar væru á dagskrá eða ekki.
Þrátt fyrir að Abbas Araghchi utanríkisráðherra Íran hafi verið staddur í Íslamabad i gær sögðu írönsk stjórnvöld enga fundi með Bandaríkjamönnum á dagskrá.
Samkvæmt heimildum fréttastofu AP yfirgaf Araghchi Pakistan í gærkvöldi eftir fundi með pakistönskum sáttasemjurum. Í færslu á X sagði hann fundinn hafa borið ávöxt.
Very fruitful visit to Pakistan, whose good offices and brotherly efforts to bring back peace to our region we very much value.Shared Iran's position concerning workable framework to permanently end the war on Iran. Have yet to see if the U.S. is truly serious about diplomacy.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 25, 2026
Þegar tilkynnt var um hinn fyrirhugaða fund á föstudag sagði Trump JD Vance í biðstöðu vegna viðræðna í Pakistan. Ef þær bæru árangur færi hann umsvifalaust áleiðis til að vera viðstaddur.
Íranir hafa sakað Bandaríkjamenn um brot á yfirstandandi vopnahléi með árásum á flutningaskip tengd Íran og herkví Bandaríkjahers um ríkið. Á meðan halda Íranir Hormússundi enn lokuðu, með tilheyrandi áhrifum á heimsmarkaðsverð á olíu og þar með alþjóðahagkerfið.