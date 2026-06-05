„Ekki óttast leiðina út úr þessu stríði“

Vólódímir Selenskí, forseti Úkraínu, hefur í opnu bréfi til Vladimír Putín Rússlandsforseta kallað eftir fundi á milli leiðtoganna í von um að koma á friði og binda enda á stríðið.
Í bréfinu segir Selenskí að ekki sé hægt að bíða eftir því að stríðið í Úkraínu verði á ný í brennidepli hjá Bandaríkjamönnum nú þegar öll athygli ráðamanna í Washington sé á miðausturlöndum og átökum þar. Friður náist aðeins með beinum samskiptum á illi Úkraínu og Rússlands.
Selenskí leggur til að fundur hans og Pútín verði haldinn í hlutlausu ríki og nefnir Sviss eða Tyrkland í því samhengi. Þá kallar hann eftir vopnahléi á meðan viðræður fara fram, kröfu sem Pútín hafnaði í gær.
Forseti Bandaríkjanna, Donald Trump, sagði að það væri „frábært“ ef leiðtogarnir tveir myndu hittast.
Talsmenn Kreml staðfestu að bréf Selenskí hefði borist og að Pútín forseti yrði upplýstur um efni þess. Þá ítrekuðu þeir jafnframt fyrri afstöðu sína um að Selenskí væri velkominn á fund með Pútín í Moskvu en Selenskí hefur hafnað slíku tilboði áður.
Í samtali við erlenda blaðamenn í Sankti Pétursborg, áður en efni bréfsins lá fyrir, sagðist Pútín tilbúinn að ná samkomulagi við Úkraínu en þá þyrfti til málamiðlanir. Hann lagði til að Evrópusambandið reyndi að sannfæra Úkraínu um að afsala sér yfirráðum yfir svæðum sem Rússar hafa að mestu hernumið og hætta við áform um inngöngu í NATO.
Úkraína hefur hins vegar útilokað að afhenda Rússum landsvæði og varar við því að slíkt myndi aðeins hvetja Moskvu til frekari árása, líkt og gerst hafi eftir innlimun Krímskaga árið 2014.
Þá efaðist Putin jafnframt um lögmæti Zelenskys sem forseta, líkt og hann hefur margoft gert áður, og sagði það spurningu fyrir lögfræðinga þar sem forsetakosningar hefðu ekki farið fram eftir að kjörtímabili hans lauk í maí 2024. Kosningum hefur verið frestað í Úkraínu eftir að herlög tóku gildi í kjölfar innrásar Rússa.
Í bréfinu skrifar Selenskí einnig að almenningur í Rússlandi sé orðinn þreyttir á árásum Úkraínumanna, skorti á eldsneyti og háu vöruverði sem og langvarandi stríði. Jafnframt að eftir tuttugu og sex ár sé aldurinn farinn að segja til sín hjá Pútín.
„Ekki óttast leiðina út úr þessu stríði. Það er það sem krafist er af þér núna,“ skrifar Selenskí og endurtekur að Úkraína bjóði upp á að binda enda á stríðið með beinum samskiptum þeirra á milli.
Utanríkisráðherra Úkraínu, Andriy Sybiha, segir bréfið raunverulegt tilboð um að binda enda á stríðið.
„Við búumst við alvöru svari við þessu tilboði. Það er kominn tími á að enda stríðið, það er kominn tími til að velja frið,“ segir Sybiha.