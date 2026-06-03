Tilkynnt hefur verið um ráðherraskipan í nýrri ríkisstjórn Mette Frederiksen en í fyrsta sinn í sögu Danmerkur verða konur í meirihluta í ríkisstjórn. Ellefu af tuttugu og einum ráðherra verður kona. Lars Løkke Rasmussen verður áfram utanríkisráðherra.
Sósíaldemókratar fá níu ráðherraembætti, Sósíalíski þjóðarflokkurinn fimm embætti, Moderaterna fjögur og Radikale þrjú. Pia Olsen Dyhr, formaður Sósíalíska þjóðarflokksins, verður efnahags- og innanríkisráðherra og Martin Lidegaard, formaður Radikale, verður iðnaðar- og viðskiptaráðherra.
Nokkrar breytingar hafa verið gerðar á ráðherraliði Sósíaldemókrata og Moderaterna en fyrri flokkurinn skiptir fjórum ráðherrum út og seinni þremur.
Peter Hummelgaard verður fjármálaráðherra, Jeppe Bruus varnarmálaráðherra og Nicolai Wammen varnarmálaráðherra. Allir eru Sósíaldemókratar.
Finna má ráðherralistann í heild sinni á heimasíðu DR.