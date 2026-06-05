Hurð skall nærri hælum á Hringbraut í vesturbæ Reykjavíkur gær þegar bíl var ekið í veg fyrir gangandi vegfarendur á leið yfir götuna við Hofsvallagötu. Lögregla biðlar til ökumanna um að sýna gangandi vegfarendum virðingu og hlýta rauðum ljósum.
Það var faðir í vesturbænum sem greindi frá atvikinu á íbúahópi Vesturbæjarins á Facebook. Þar lýsir hann því að hann hafi verið í smá áfalli í gær þegar hann fylgdi dóttur sinni á hjóli yfir Hringbraut við Hofsvallagötu.
„Við leggjum af stað á grænu ljósi sem verður rautt á leiðinni en það er bíll sem keyrir í veg fyrir okkur og annan hjólara og kallar bara einfaldalega að það sé rautt á gangandi. Ef við hefðum verið örlítið hraðari hefði hann einfaldlega keyrt á okkur.“
Hann segist hafa lent í svipuðu atviki á Hringbraut fyrr í vikunni þegar hann fór yfir gönguljós Hringbrautar við Grund. Þá hafi klárlega verið komið rautt ljós á bíla og grænt ljós á gangandi. „En einn bíll gefur vel í „til að ná ljósinu“ en sem betur fer heyrði ég í honum .... Svo horfði ég hann stoppa á rauðu ljósi við bakaríið.“
Árni Friðleifsson yfirlögregluþjónn hjá umferðardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir í samtali við Vísi að frásögnin af Hringbraut sé því miður gömul saga og ný. Örfá ár séu síðan hámarkshraðinn hafi verið lækkaður á götunni í 40 km en það var gert árið 2019 eftir ítrekaðar fréttir af árekstrum á götunni.
„Því miður þá eru ökumenn að keyra of mikið yfir á rauðu ljósi og við í lögreglunni getum ekki verið alltaf alls staðar, þó ég væri glaður til í það,“ segir Árni. Hann segir að á stórum gatnamótum þar sem lögregla sé með myndavélavöktun líkt og á gatnamótum Breiðholtsbrautar og Stekkjabakka fari einungis örfáir yfir á rauði ljósi, þrír til fimm af 24 til þrjátíu þúsund ökumönnum sem fari yfir gatnamótin eina helgi.
„Maður er farinn að hallast að því að þetta sé einbeittur brotavili hjá fólki að fara yfir, en svo passar það sig þar sem það veit að er myndavélavöktun til staðar. Við sjáum þetta líka þar sem eru hraðamyndavélar, þannig að okkar svar er að það ætti að stórefla myndavélavöktun en þar kemur Vegagerðin og Reykjavíkurborg inn í þetta.“
Árni segir það hafa gefið góða raun að lækka hámarkshraðann á Hringbraut. Gatan sé umferðarþung gata en Árni segir fleira þurfi að koma til líkt og hraðahindranir og þrengingar.
„En við hvetjum ökumenn til að sýna gangandi og hjólandi vegfarendum tillitssemi. Nú eru allir komnir út, krakkar komnir á reiðhjól og þetta snýr eingöngu að ökumönnum og bílum, því ef þú ert á bíl sem er kannski tvö tonn og lendir á óvörðum vegfarenda, þá þarf oft ekki að spyrja að leikslokum.“