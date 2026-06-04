Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gær tillögu um að Donald Trump Bandaríkjaforseti þyrfti annað hvort að sækja heimildar frá þinginu til að halda áfram stríðsrekstri sínum gegn Íran, eða kalla herinn heim.
Fjórir Repúblikanar greiddu atkvæði með Demókrötum en andstaða gegn hernaðaraðgerðunum hefur varið sívaxandi, á meðan vinsældir forsetans hafa dalað.
Höggið verður að teljast þungt fyrir Trump, sem hefur gengið mjög hart fram í því að taka ákvarðanir án þess að leita samþykkis þingsins eða bandamanna.
Þá kemur það beint í kjölfar þess að þrýstingur frá öldungadeildinni neyddi forsetann til að falla frá milljarð dala fjárveitingu vegna veislusalarins umdeilda og stofnun margumrædds skaðabótasjóðs.
Alls greiddu 215 fulltrúadeildarþingmenn atkvæði með tillögunni en 208 á móti. Hún fer nú fyrir öldungadeildina en óvíst er um örlög hennar þar. Þá eru sérfræðingar ekki á einu máli um það hvort þingið getur skipað forsetanum að kalla hermenn heim, jafnvel þótt það geti skikkað hann til að leita heimildar fyrir hernaðaraðgerðum.
Mike Johnson, forseti fullrútadeildarinnar, varaði þingmenn við því að samþykkja tillöguna, þar sem það myndi grafa undan getu forsetans til að semja um frið við Íran. Þess ber þó að geta að Trump sagði fyrr í vikunni að hann væri búinn að fá leið á viðræðunum og gaf í skyn að honum væri í raun sama hvernig færi.