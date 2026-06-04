Týndur í sex daga en komst einn niður af Everest Samúel Karl Ólason skrifar 4. júní 2026 10:17 Það þykir kraftaverki líkast að Dawa Sherpa hafi skilað sér til grunnbúða Everest, sex dögum eftir að hann týndist í um 7.500 metra hæð. AP/NIranjan Shrestha Reynslumikill nepalskur leiðsögumaður sem týndist á Everest í síðustu viku fannst á lífi í morgun. Dawa Sherpa tókst að lifa af eftir að hafa týnst í um 7.5400 metra hæð fyrir sex dögum og er hann sagður hafa skriðið aftur til grunnbúðanna við fjallið. Þyrluflugmenn voru sendir til að leita að honum en leitin skilaði ekki árangri. Í frétt BBC segir að hreinsunarteymi hafi séð Dawa nærri grunnbúðunum í morgun og að hann hafi verið fluttur á sjúkrahús til aðhlynningar. Ótrúlegt þykir að hann hafi lifað af en hann mun vera við ágætis heilsu, heilt yfir. Rúmlega þúsund manns komust á tind Everest á þessu tímabili, sem er það mesta sem vitað er um. Fimm dóu á tímabilinu, þar af þrír menn frá Nepal sem komu að því að undirbúa tímabilið. Dawa, sem er 52 ára gamall, hvarf þann 29. maí þegar hann var að fylgja hópi niður frá Búðum 4, sem eru hæstu búðirnar á fjallinu. Þá var hann að fylgja breskum og pólskum mönnum niður fjallið og dróst aftur úr. Breski maðurinn birti í gær myndband þar sem hann sagðist viss um að Dawa væri látinn og rifjaði upp hvernig hann hefði sest niður til að hvíla sig. Chis Thrall, breski maðurinn, segist hafa spurt Dawa hvernig hann hefði það og mun hann hafa svarað á þá leið að hann væri góður og sagt Thrall að halda áfram. Við það fór Thrall að aðstoða pólska manninn, sem var í basli, en Dawa náði þeim aldrei aftur. Í samtali við BBC segir Pemba Sherpa, sem stýrði leitinni að Dawa, að hann viti ekki til þess að nokkur maður hafi lifað af að týnast svo hátt á fjallinu áður. „Það er kraftaverk að hann hafi lifað af einn í sex daga og komist niður af fjallinu.“ Áður en hann fannst á lífi var Damu Sherpa, eiginkona Dawa, búin að segja við fjölmiðla að hún teldi hann látinn. Í samtali við AP fréttaveituna segist hún fyrst hafa heyrt af því að eiginmaður hennar væri á lífi í fjölmiðlum. Nepal Everest Mest lesið Albanir mótmæla harðlega fyrirhugaðri milljarðamæringaparadís Erlent „Við hættum bara að keyra um leið og við förum í símann“ Innlent Áslaug getur fengið tæpar tíu milljónir í biðlaun Innlent Ökumenn séu of óþolinmóðir fyrir steypta vegi Innlent Stærstu skjálftar á svæðinu frá 2008 Innlent Væri frábært ef Landspítalinn vildi reka leikskóla Innlent Trump verður að leita samþykkis þingsins fyrir aðgerðum í Íran Erlent Taívanar líta til Úkraínu og Íran Erlent Þúsund myndavélar fylgjast með því sem fram fer á flugvellinum Innlent Kom leiðinlega á óvart að vélin væri sérsmíði Innlent Fleiri fréttir Týndur í sex daga en komst einn niður af Everest Taívanar líta til Úkraínu og Íran Albanir mótmæla harðlega fyrirhugaðri milljarðamæringaparadís Trump verður að leita samþykkis þingsins fyrir aðgerðum í Íran Samþykkja að koma á vopnahléi Vilja banna rússneska túrista Árásir á Pétursborg á fyrsta degi fjárfestaráðstefnu Pútíns Sami flugmaðurinn skotinn niður yfir Íran og yfir Kúveit Konur meirihluti ráðherra í fyrsta sinn í sögu Danmerkur Mótmæli og átök vegna dauða Henry Nowak Gerðu árásir á eyju í Hormússundi í nótt „Þú værir í fangelsi ef ekki væri fyrir mig“ Steinsofandi þegar drunurnar riðu yfir: „Er þetta kjarnorkusprengja?“ Sundrung í Bretlandi vegna viðbragða lögreglu við drápi á ungmenni Fjarlægja mælitæki sem fylgist með AMOC nærri Íslandi Frítt til tannlæknis, skattalækkanir og gamall stórhátíðardagur endurvakinn Nýr El niño gæti orðið sá sterkasti sem sögur fara af Ætla að senda fleiri hælisleitendur á brott Skaðabótasjóður Trumps í hættu Ellefu látnir í umfangsmiklum árásum Rússa Sex úr sömu fjölskyldu skotnir til bana Áframhaldandi átök í Líbanon þrátt fyrir samkomulag Flugeldaverksmiðja sprakk í loft upp Miðvinstristjórn mynduð í Danmörku Hafnar ásökunum um nýtt hernaðarbrölt Japana Styttir ferðina vegna veikinda krónprinsessunnar Mótmæltu flutningi á ebólusmituðum Bandaríkjamönnum til Kenía Umdeildum vinstrimönnum meinuð koman til Bretlands Evrópskir og bandarískir öfgamenn lögðu saman á ráðin um fjöldabrottvísanir Frakkar tóku skuggaskip á Atlantshafi Sjá meira