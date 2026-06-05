Erlent

Hafði leigu­tekjur af hús­næði krúnunnar

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Andrew prins var handtekinn í febrúar vegna samskipta sinna við Jeffrey Epstein.
Andrew prins var handtekinn í febrúar vegna samskipta sinna við Jeffrey Epstein. EPA/ADAM VAUGHAN

Andrew Mountbatten-Windsor hafði þrjá bústaði í eigu bresku krúnunnar í útleigu þar til í apríl síðastliðnum og hafði af þeim leigutekjur sem runnu til hans en ekki krúnunnar. Þetta leiðir skýrsla bresku ríkisendurskoðunarinnar í ljós, sem ráðist var í vegna hneykslismálsins sem tengist vináttu Andrew við milljarðamæringinn og barnaníðinginn Jeffrey Epstein.

Í umfjöllun breska ríkisútvarpsins um málið kemur fram að um sé að ræða fyrstu skýrslu sem gerð er um eignir í eigu krúnunnar í tuttugu ár. Skýrslan leiði þó ekki beinlínis í ljós að prinsinn hafi sýnt af sér saknæma háttsemi.

Þar komi ekki fram hversu mikið hann fékk í leigutekjur, en heimildarmenn breska ríkisútvarpsins innan hallarinnar gefa í skyn að hann hafi leigt eignina til starfsfólks eða starfsfólks á eftirlaunum og að upphæðin hafi aðeins dugað til að standa straum af rekstrarkostnaði. Hver sem upphæðin var, rann hún til Andrew frekar en til krúnunnar, sem hefði greitt hagnað sinn aftur til ríkissjóðs.

BBC hefur eftir talsmanni krúnunnar að hún fagni skýrslunni, sem mun liggja til grundvallar rannsókn fjárlaganefndar neðri deildar breska þingsins á eignum konungsfjölskyldunnar. Rannsóknin er tilkomin vegna þess að upp komst í október að Andrew hafi einungis greitt táknræna leigu fyrir Royal Lodge, setrið í Windsor sem Karl rak hann að lokum úr.

Bretland Kóngafólk

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