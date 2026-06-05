Hafði leigutekjur af húsnæði krúnunnar Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 5. júní 2026 12:24 Andrew prins var handtekinn í febrúar vegna samskipta sinna við Jeffrey Epstein. EPA/ADAM VAUGHAN Andrew Mountbatten-Windsor hafði þrjá bústaði í eigu bresku krúnunnar í útleigu þar til í apríl síðastliðnum og hafði af þeim leigutekjur sem runnu til hans en ekki krúnunnar. Þetta leiðir skýrsla bresku ríkisendurskoðunarinnar í ljós, sem ráðist var í vegna hneykslismálsins sem tengist vináttu Andrew við milljarðamæringinn og barnaníðinginn Jeffrey Epstein. Í umfjöllun breska ríkisútvarpsins um málið kemur fram að um sé að ræða fyrstu skýrslu sem gerð er um eignir í eigu krúnunnar í tuttugu ár. Skýrslan leiði þó ekki beinlínis í ljós að prinsinn hafi sýnt af sér saknæma háttsemi. Þar komi ekki fram hversu mikið hann fékk í leigutekjur, en heimildarmenn breska ríkisútvarpsins innan hallarinnar gefa í skyn að hann hafi leigt eignina til starfsfólks eða starfsfólks á eftirlaunum og að upphæðin hafi aðeins dugað til að standa straum af rekstrarkostnaði. Hver sem upphæðin var, rann hún til Andrew frekar en til krúnunnar, sem hefði greitt hagnað sinn aftur til ríkissjóðs. BBC hefur eftir talsmanni krúnunnar að hún fagni skýrslunni, sem mun liggja til grundvallar rannsókn fjárlaganefndar neðri deildar breska þingsins á eignum konungsfjölskyldunnar. Rannsóknin er tilkomin vegna þess að upp komst í október að Andrew hafi einungis greitt táknræna leigu fyrir Royal Lodge, setrið í Windsor sem Karl rak hann að lokum úr. Bretland Kóngafólk Mest lesið Dró sér fé sem gjaldkeri framboðsins Innlent Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Innlent Repúblikanar unnu kjördæmastríðið Erlent „Erum við að fara að deyja?“ Innlent Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Innlent Nýr bæjarstjóri fær rúmar 2,5 milljónir á mánuði Innlent Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Innlent Íbúi á höfuðborgarsvæðinu kærður fyrir að „misþyrma“ gæludýrinu sínu Innlent Ákvörðun innviðaráðherra beri vott um „ákveðið skeytingarleysi“ Innlent Mette-Marit á biðlista fyrir lungnaígræðslu Erlent Fleiri fréttir Hafði leigutekjur af húsnæði krúnunnar Breyttu fósturvísum af meiri nákvæmni en áður „Menningarleg hnignun“: Bandaríkjastjórn skýtur á Breta vegna Nowak Mette-Marit á biðlista fyrir lungnaígræðslu Segir Kúbu næsta á eftir Íran Repúblikanar unnu kjördæmastríðið „Ekki óttast leiðina út úr þessu stríði“ Hezbollah harðneitar samkomulagi Ísraels og Líbanons Höfuðpaur í Foxtrot hafi skipulagt sprengju- og skotárásir í Noregi Pelley látinn fjúka og óvissa uppi um framtíð 60 mínútna Maður sem tók tíu í gíslingu í Kaliforníu skotinn til bana Týndur í sex daga en komst einn niður af Everest Taívanar líta til Úkraínu og Íran Albanir mótmæla harðlega fyrirhugaðri milljarðamæringaparadís Trump verður að leita samþykkis þingsins fyrir aðgerðum í Íran Samþykkja að koma á vopnahléi Vilja banna rússneska túrista Árásir á Pétursborg á fyrsta degi fjárfestaráðstefnu Pútíns Sami flugmaðurinn skotinn niður yfir Íran og yfir Kúveit Konur meirihluti ráðherra í fyrsta sinn í sögu Danmerkur Mótmæli og átök vegna dauða Henry Nowak Gerðu árásir á eyju í Hormússundi í nótt „Þú værir í fangelsi ef ekki væri fyrir mig“ Steinsofandi þegar drunurnar riðu yfir: „Er þetta kjarnorkusprengja?“ Sundrung í Bretlandi vegna viðbragða lögreglu við drápi á ungmenni Fjarlægja mælitæki sem fylgist með AMOC nærri Íslandi Frítt til tannlæknis, skattalækkanir og gamall stórhátíðardagur endurvakinn Nýr El niño gæti orðið sá sterkasti sem sögur fara af Ætla að senda fleiri hælisleitendur á brott Skaðabótasjóður Trumps í hættu Sjá meira