Rannsóknardeild lögreglunnar í Noregi, Kripos, hefur ákært sænskan mann sem hún telur vera einn höfuðpaura Foxtrot-glæpasamtakanna alræmdu. Hann er sagður gegna lykilhlutverki sem milliliður við skipulagningu ofbeldisverka í ýmsum löndum.
Maðurinn er 21 árs og heitir Ali Namdar.
„Við teljum að hann gegni lykilhlutverki í Foxtrot og hann er talinn vera mikilvægur fyrir skipulag glæpasamtakanna, sérstaklega varðandi skipulagningu ofbeldisverka,“ hefur Verdens gang eftir Önju Perminow Stenersen hjá Kripos.
„Hann hefur verið bendlaður við sprengjuárásina í Pilestredet sem átti sér stað í september 2025,“ bætir hún við.
Hann er einnig ákærður fyrir fjölda annarra brota sem varðar skipulagningu ofbeldisverka, þar á meðal skotárásir í Sarpsborg í Austurfold og Høybråten, úthverfi Óslóar. Í þessum tveimur málum er hann talinn hafa unnið með norskum manni sem var handtekinn í Hollandi síðastliðið haust.
Ákæran snýr að tilraunum til samsæris þar sem lögregla hefur ekki upplýsingar um að neinn hafi tekið að sér téð ofbeldisverk eða að þau hafi verið framkvæmd. Talið er að maðurinn hafi reynt að þvinga fólk í viðkvæmri stöðu til að framkvæma ofbeldisverk. Samkvæmt umfjöllun Verdens gang getur slíkt talist nauðungarvinna sem fellur undir ákvæði norskra hegningarlaga um mansal.
„Þetta er einstaklingur sem við teljum að sé erlendis og skipuleggi alvarleg ofbeldisverk sem eru alvarleg ógn við öryggi í Noregi. Hann hefur notað börn og ungmenni til að framkvæma ofbeldisverkin,“ er haft eftir Stenersen.
Foxtrot-gengið hefur í nokkur ár verið mjög umsvifamikið í Svíþjóð og er gjarnan bendlað við ofbeldisverk þar í landi. Samtökin eru sögð spila stóra rullu í flutningi fíkniefna til Svíþjóðar og annarra ríkja í Evrópu, auk þess sem þau eru sögð smygla skotvopnum.
Samtökin hafa verið leidd af manni af kúrdískum uppruna sem heitir Rawa Majid. Sá er kallaður Kúrdíski refurinn og hefur stýrt Foxtrot frá Tyrklandi. Hann er nú talinn í Íran en þar átti hann að hafa verið handtekinn árið 2023.