Maður sem tók tíu skólastarfsmenn í gíslingu í Kaliforníu í gær var skotinn til bana af lögregluþjónum. Eftir tæplega sextán klukkustunda umsátur um bygginguna þar sem maðurinn hélt fólkinu réðust starfsmenn Alríkislögreglu Bandaríkjanna (FBI) til atlögu og felldu hann.
Engan annan sakaði.
Hinn 41 árs gamli Anthony Scott Searles-Harris ruddist í gær inn á skrifstofu yfirstjórnar skóla í Kernsýslu í Kaliforníu. Hann var vopnaður sprengiefnum og lokaði sig inni á skrifstofunni með tíu gíslum.
Hann festi einnig sprengiefni við einhverja af gíslunum, samkvæmt AP fréttaveitunni.
Searles-Harris var fyrrverandi hermaður en hann var rekinn þaðan með skömm árið 2007 og átti sér sögu lögbrota. Þá var hann einnig á skrá kynferðisbrotamanna eftir að hafa verið sakfelldur árið 2014 fyrir að brjóta á barni undir fjórtán ára aldri. Honum var sleppt úr fangelsi árið 2018.
Einn af gíslunum var í samskiptum við lögreglu yfir nóttina, þar til sími hennar varð rafmagnslaus.
Samkvæmt lögreglunni krafðist Searles-Harris þess að fá gögn úr gömlu máli sínu. Hann mun hafa verið ósáttur við hvernig komið var fram við hann, að hann skuli hafa verið dæmdur og hvernig honum var refsað.
Áður en hann tók fólkið í gíslingu mun Searles-Harris hafa birt myndbönd á samfélagsmiðlum þar sem hann gagnrýndi lögregluna og sagðist saklaus af glæpunum sem hann var dæmdur fyrir árið 2007.
Fyrrverandi lögmaður hans frá árinu 2007 segir Searles-Harris hafa verið veikan og að hann hafi verið sannfærður um að yfirvöld væru á móti honum. Ekki liggur fyrir af hverju hann tók gísla á skrifstofu yfirstjórnar skóla í Kernsýslu.