Dagur B. Eggertsson þingmaður Samfylkingarinnar segir að honum hafi verið tilkynnt það að breyting yrði á því að reglulegir pistlar hans muni birtast á síðum Morgunblaðsins.
„Undanfarið ár hef ég skrifað þingmannapistla á miðopnu Morgunblaðsins. Fyrir skemmstu var mér tilkynnt að þar yrði breyting á. Í dag birtist því síðasta grein mín af þessu tagi - og ljóst að ég mun finna skrifum mínum nýjan vettvang,“ segir Dagur B. Eggertsson.
Ljóst er, samkvæmt þessu, að umræðan um Evrópusambandið er að harðna.
Morgunblaðið virðist ætla að sýna klærnar en Þórður Snær Júlíusson, framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingarinnar, ritaði í nýlegum pistli að Morgunblaðið ásamt SFS og hlaðvarpstrúðum væru að afvegaleiða umræðuna.
„Nánast fyndið hefur verið að fylgjast með Morgunblaðinu, Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) og hlaðvarpstrúðunum sem hafa það hlutverk að gaslýsa fólk í þágu útgerða landsins reyna að afflytja innihald skýrslunnar. Greinilegt er að það stingur að verið sé að opinbera fáveldisáhrifin sem kvótakerfið hefur leitt af sér,“ skrifar Þórður Snær.
Dagur segir grein sína, sem hann birtir á Facebook-síðu sína fjalla um svipuð atriði, sem er villandi umræða um Evrópusambandið og auðlindir.
Skrif Dags í Morgunblaðið hafa reynst nokkuð umdeild umdeild. Þannig reiddust margir gegnheilir Sjálfstæðismenn þegar hann vogaði sér að rita minningarorð um Davíð Oddsson. Stefán Einar Stefánsson, gegnheill Sjálfstæðismaður, hlaðvarpsstjarna og starfsmaður Morgunblaðisins vandaði honum ekki kveðjurnar af því tilefni og taldi hann hafa fótum troðið minningu Davíðs. Nokkuð sem Dagur kannast ekki við.
„Haltu áfram að reyna að draga úr trúverðugleika eina frjálsa fjölmiðilsins sem eftir er í landinu. Það er jafn smekklegt og þegar þú ákvaðst að nýta miðopnu Morgunblaðsins til að vega að minningu Davíðs Oddssonar um sólarhring eftir að tilkynnt var um andlát hans. Hvernig dettur þér í hug að ganga svona fram?“ spurði Stefán Eionar forviða á Facebook-síðu Dags. Ljóst er að Stefán Einar verður ekki meðal þeirra sem sakna skrifa Dags í málgagnið.
Fréttin hefur verið uppfærð.