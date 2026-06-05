Nýr leki á rússneskum hluta geimstöðvarinnar Samúel Karl Ólason skrifar 5. júní 2026 15:06 Rússneski geimfarinn Sergey Kud-Sverchkov gerði viðgerðir á geimstöðinni síðasta mánuði. NASA Rússneskir geimfarar ætla sér að framkvæma viðgerðir á rússneskum hluta Alþjóðlegu geimstöðvarinnar sem hefur lekið um árabil. Nýir lekar hafa greinst en geimfarar NASA áttu að leita sér skjóls um borð í geimfari sem er við geimstöðina á meðan viðgerðirnar yrðu framkvæmdar en hætt var við að gera þær í dag. Þessi rússneski hluti geimstöðvarinnar kallast Zvezda og hefur hann lekið um langt skeið. Þá hafa myndast á honum sprungur sem fylgst hefur verið með í gegnum árin. Sjá einnig: Segjast hafa fundið lekann á geimstöðinni Einn af yfirmönnum NASA sagði frá því í dag að eftir að nýir lekar greindust á Zvezda hafi forsvarsmenn geimvísindastofnunar Rússlands, Roscosmos, ákveðið að fara í umfangsmeiri viðgerðir en framkvæmdar hafa verið hingað til. Óljóst er hve mikil hættan er vegna viðgerðanna en Bethany Stevens segir að ákvörðunin um að senda geimfarana fjóra í geimfarið hafi verið tekin af ýtrustu varúð. Hvenær fara á í viðgerðirnar er ekki ljóst þegar þetta er skrifað. Roscosmos has paused Friday’s structural repair efforts inside the Zvezda service module transfer tunnel, known as PrK, as more measurements and data is assessed. Given this development, NASA has instructed the crew members inside the Dragon spacecraft to end the safe haven…— Bethany Stevens (@NASASpox) June 5, 2026 Rússar lýstu því yfir árið 2022 að þeir ætluðu að slíta sig frá samstarfinu um Alþjóðlegu geimstöðina. Þá var sú ákvörðun tekin vegna refsiaðgerða gegn Rússlandi vegna innrásarinnar í Úkraínu. Undanfarin ár hafa ummerki um slæma stöðu geimiðnaðar Rússlands litið dagsins ljós. Þá var rússneskur geimfari sakaður um njósnir í fyrra og var honum vísað úr teymi geimfara sem átti að fara til geimstöðvarinnar. Sjá einnig: Rússneskur geimfari sakaður um njósnir Alþjóðlegu geimstöðinni var komið á sporbraut um jörðu árið 1998. Geimstöðin, sem er á stærð við amerískan fótboltavöll, fer umhverfis jörðina á níutíu mínútna fresti og allar götur frá árinu 2000 hefur einhver geimfari verið þar um borð. Upprunalega átti geimstöðin að vera í notkun í einungis fimmtán ár. Nú stendur til að láta hana hrapa til jarðar árið 2031. Þá mun hún lenda á afviknum stað í Kyrrahafinu en þangað er geimrusl reglulega sent. Staðurinn þykir hentugur til slíks þar sem rúmir 2.700 kílómetrar eru í næstu mannabyggð. Alþjóðlega geimstöðin Bandaríkin Rússland Geimurinn Tengdar fréttir Eldflaug Bezos sprakk í loft upp Eldflaug fyrirtækisins Blue Origin í eigu Jeff Bezos sprakk í loft upp í tilraunaskoti í Flórída í gærkvöldi. 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