Erlent

Nýr leki á rúss­neskum hluta geimstöðvarinnar

Samúel Karl Ólason skrifar
Rússneski geimfarinn Sergey Kud-Sverchkov gerði viðgerðir á geimstöðinni síðasta mánuði.
Rússneski geimfarinn Sergey Kud-Sverchkov gerði viðgerðir á geimstöðinni síðasta mánuði. NASA

Rússneskir geimfarar ætla sér að framkvæma viðgerðir á rússneskum hluta Alþjóðlegu geimstöðvarinnar sem hefur lekið um árabil. Nýir lekar hafa greinst en geimfarar NASA áttu að leita sér skjóls um borð í geimfari sem er við geimstöðina á meðan viðgerðirnar yrðu framkvæmdar en hætt var við að gera þær í dag.

Þessi rússneski hluti geimstöðvarinnar kallast Zvezda og hefur hann lekið um langt skeið. Þá hafa myndast á honum sprungur sem fylgst hefur verið með í gegnum árin.

Sjá einnig: Segjast hafa fundið lekann á geimstöðinni

Einn af yfirmönnum NASA sagði frá því í dag að eftir að nýir lekar greindust á Zvezda hafi forsvarsmenn geimvísindastofnunar Rússlands, Roscosmos, ákveðið að fara í umfangsmeiri viðgerðir en framkvæmdar hafa verið hingað til.

Óljóst er hve mikil hættan er vegna viðgerðanna en Bethany Stevens segir að ákvörðunin um að senda geimfarana fjóra í geimfarið hafi verið tekin af ýtrustu varúð. Hvenær fara á í viðgerðirnar er ekki ljóst þegar þetta er skrifað.

Rússar lýstu því yfir árið 2022 að þeir ætluðu að slíta sig frá samstarfinu um Alþjóðlegu geimstöðina. Þá var sú ákvörðun tekin vegna refsiaðgerða gegn Rússlandi vegna innrásarinnar í Úkraínu.

Undanfarin ár hafa ummerki um slæma stöðu geimiðnaðar Rússlands litið dagsins ljós. Þá var rússneskur geimfari sakaður um njósnir í fyrra og var honum vísað úr teymi geimfara sem átti að fara til geimstöðvarinnar.

Sjá einnig: Rússneskur geimfari sakaður um njósnir

Alþjóðlegu geimstöðinni var komið á sporbraut um jörðu árið 1998.

Geimstöðin, sem er á stærð við amerískan fótboltavöll, fer umhverfis jörðina á níutíu mínútna fresti og allar götur frá árinu 2000 hefur einhver geimfari verið þar um borð. Upprunalega átti geimstöðin að vera í notkun í einungis fimmtán ár.

Nú stendur til að láta hana hrapa til jarðar árið 2031. Þá mun hún lenda á afviknum stað í Kyrrahafinu en þangað er geimrusl reglulega sent.

Staðurinn þykir hentugur til slíks þar sem rúmir 2.700 kílómetrar eru í næstu mannabyggð.

Alþjóðlega geimstöðin Bandaríkin Rússland Geimurinn

Tengdar fréttir

Eldflaug Bezos sprakk í loft upp

Eldflaug fyrirtækisins Blue Origin í eigu Jeff Bezos sprakk í loft upp í tilraunaskoti í Flórída í gærkvöldi. Engum starfsmanni var meint af en gríðarstór eldhnötturinn sást víða.

Lenda þremur geimförum á tunglinu á þessu ári

Senda á þrjú ómönnuð geimför til tunglsins á þessu ári og á að nota þau til að leggja grunninn að mönnuðum ferðum þangað og byggingu nýrra bækistöðva á yfirborðinu. Vonast er til þess að þrjú mismunandi lendingarför verði send til tunglsins á árinu og eiga þau að bera tungljeppa og ýmiskonar vísindabúnað þangað.

Fjær að heiman en nokkur maður frá upphafi

Í nótt fara geimfararnir um borð í Artemis II aftur fyrir tunglið og í um fjörutíu mínútur rofnar allt samband við þá. Sjálft tunglið er fyrir. Í leiðinni verða þeir lengra að heiman en nokkur manneskja frá upphafi.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið