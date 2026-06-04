Taívanar líta til Úkraínu og Íran

Yfirvöld í Taívan ætla að fjölga verulega eldflaugum sem ætlað er að granda skipum. Markmiðið er að styrkja varnir eyríkisins gegn mögulegri innrás Kínverja á komandi árum og stendur til að fjölga eldflaugum og flugskeytum verulega. Ráðamenn í eyríkinu vilja læra af átökunum í bæði Úkraínu og Persaflóa, þar sem ríki hafa varist árásum mun öflugri andstæðinga.
Til stendur að kaupa mikið magn af Harpoon-eldflaugum frá Bandaríkjunum en þær eru hannaðar til að granda herskipum. Einnig á að framleiða meira af Hsiung Feng-eldflaugum, sem voru þróaðar í Taívan. Þær yrðu notaðar gegn kínverskum skipum sem notuð yrðu til að koma hermönnum og þungavopnum yfir Taívansund.
Þá ætla Taívanar einnig að fjölga skammdrægum eldflaugum og sjálfsprengidrónum, samkvæmt heimildum Reuters, sem yrðu einnig notaðir í sambærilegum tilgangi. Ráðamenn í Taívan vonast til þess að geta spornað gegn gífurlegum yfirburðum Kínverja með fjölda ódýrra en skilvirkra og banvænna vopna.
Eins og frægt er gera Kínverjar tilkall til Taívan og hefur Xi heitið því að sameina Kína og Taívan og gera það með valdi ef svo þarf. Hann er sagður hafa gert það að markmiði sínu að ná völdum á Taívan og hefur hann sagt að það markmið megi ekki enda á höndum komandi kynslóða.
Taívanar ætla að auka fjárútlát til varnarmála og hafa stefnt að tveimur umfangsmiklum vopnakaupum frá Bandaríkjunum, sem Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur ekki viljað staðfesta.
Undanfarin ár hafa Kínverjar beitt Taívan sífellt meiri þrýstingi með því markmiði að grafa undan vörnum ríkisins. Herafli Kína hefur sömuleiðis gengist mikla nútímavæðingu og uppbyggingu en Xi er sagður hafa skipað forsvarsmönnum hersins að vera tilbúnir fyrir mögulega innrás í Taívan árið 2027. Það ár mun marka aldarafmæli kínverska hersins.
Þá hefur Xi staðið í umfangsmiklum hreinsunum meðal æðstu herforingja Kína á undanförnum árum.
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Taívanar segjast sjálfstæðir og segjast ætla að verja frelsi sitt og lýðræði. Sjálfstæðissinnum hefur vaxið ásmegin í Taívan á undanförnum árum en Taívanar hafa aldrei lýst yfir formlegu sjálfstæði.
Herafli Kína hefur á undanförnum árum og jafnvel áratugum gengist umfangsmikla uppbyggingu og nútímavæðingu. Þá beita Kínverjar sífellt meiri þrýstingi gegn Taívan.
Ef Kínverjar gera innrás í Taívan myndi hún að öllum líkindum hefjast á umfangsmiklum eldflauga- og loftárásum og flutningi sérsveita yfir Taívan-sund í flugvélum, svo eitthvað sé nefnt. Sérstök áhersla yrði lögð á ratsjár og eldflaugar Taívana.
Þetta þyrftu Taívanir að standa af sér og í kjölfarið verjast umfangsmeiri hermannaflutningum yfir sundið. Þá myndu þeir vonast til þess að bandamenn þeirra kæmu þeim til aðstoðar og þyrftu Taívanar að mynda sér svigrúm til að taka á móti þeirri aðstoð, ef hún berst, og vinna sér inn tíma svo hún geti borist.
Sú sigling yrði um 130 kílómetra löng og Taívanar hafa haft sjötíu ár til að undirbúa varnir sínar og víggirða þá fáu staði þar sem hægt væri að lenda umfangsmiklum herafla. Kínverjar eiga stærsta flota heims, í fjölda skipa talið, og hafa þar að auki aðgengi að fjölmörgum flutningaskipum og öðrum skipum í eigu kínverskra aðila.
Kínverjar hafa einnig þróað sérstök lendingarskip sem talin eru eiga að flytja herafla til Taívan. Þau notast við einskonar stultur og langar brýr til að auðvelda flutning hergagna í land.
China has unveiled three large barges designed to create a mobile pier or bridge from offshore to shore. These barges can link together to form a 2,700-foot causeway, allowing vehicles and troops to move from ships to land without needing a traditional port or beach.Features… pic.twitter.com/fDNMNJmFXH— Clash Report (@clashreport) April 2, 2025
China has unveiled three large barges designed to create a mobile pier or bridge from offshore to shore. These barges can link together to form a 2,700-foot causeway, allowing vehicles and troops to move from ships to land without needing a traditional port or beach.Features… pic.twitter.com/fDNMNJmFXH
„Markmið okkar er að koma í veg fyrir að þeir landi herafla og nái markmiðum sínum, ekki að sökkva hverju einasta herskipi,“ sagði Ou Si-fu, háttsettur maður hjá helstu hernaðarhugveitu Taívan, við Reuters.
Annar sérfræðingur, fyrrverandi ofursti í landgönguliði Bandaríkjanna, sagði áðurnefndar eldflaugar vera stærðarinnar vandamál fyrir Kínverja. Þær gætu sprengt skip Kínverja í loft upp áður en þeim væri siglt af stað.
Taívanar hafa litið til átakanna í Úkraínu og þess hvernig Úkraínumönnum hefur tekist að gera árásir á rússneska flotann á Svartahafi. Með notkun eldflauga og dróna hafa Úkraínumenn þvingað Rússa til að halda flotanum, eða því sem eftir er af honum, í höfn.
Þá líta þeir einnig til Írana og hvernig þeim hefur tekist að standa af sér umfangsmiklar árásir Bandaríkjamanna og Ísraela. Þrátt fyrir þær árásir og mun minni hernaðargetu Írana geta þeir áfram ráðist á nágrannaríki sín og haldið Hormússundi lokuðu fyrir skipaumferð.
Eitt stærsta vandamál Taívana er það að mikið af vopnum þeirra yrðu notuð með vopnakerfum sem eru staðbundin á eyjunni eða um borð í herskipum og Kínverjar vita hvar þau eru. Taívanar vilja leggja áherslu á að reyna að gera þessi vopn hreyfanlegri og auka líkurnar á því að þau geti komist ósködduð gegnum fyrstu bylgju árása frá Kína.
Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í gær að hann hefði í hyggju að ræða við Lai Ching-te, forseta Taívan. „Ég mun tala við hann,“ sagði forsetinn. „Ég tala við alla... Við munum vinna í þessu; Taívan-vandamálinu.“
Vladimír Pútín, forseti Rússlands, lenti í dag í Peking í Kína, þar sem hann mun funda með Xi Jinping, kollega sínum. Fundarhöldin munu standa yfir í tvo daga og ætla forsetarnir, samkvæmt rússneskum stjórnvöldum, að ræða efnahagssamvinnu og sameiginlega hagsmuni ríkjanna. Stutt er síðan Donald Trump Bandaríkjaforseti var í opinberri heimsókn í Kína en talsmaður Pútíns segir það ótengt heimsókn Pútíns.
Lai Ching-te, forseti Taívan, segir þarlend stjórnvöld ekki munu grípa til aðgerða sem gætu leitt til átaka en á sama tíma muni þau ekki gefa eftir sjálfræði landsins.
Xi Jinpin, forseti Kína, varaði Donald Trump, kollega sinn frá Bandaríkjunum, við átökum milli ríkjanna við upphaf fundar þeirra í morgun. Þá mun Xi hafa sagt Trump að ef hann heldi rangt á spöðunum varðandi Taívan, eyríkið sem Kínverjar gera tilkall til, gæti það leitt til „gífurlega hættulegs ástands“ og „átaka“.